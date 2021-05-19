Titan Pocket - самый маленький QWERTY-смартфон на базе Android 11
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Unihertz выпустила самый маленький QWERTY-смартфон с операционной системой Android 11 Titan Pocket. Это шестое устройство от компании, которая ранее выпустила Jelly, Atom, Titan, Atom XL и Jelly2.
Смартфон представляет собой модернизированную версию своего предшественника под названием Titan. Новая модель на 30 процентов меньше, легче и оснащена новейшей операционной системой Android 11. Смартфон разблокирован во всем мире, оснащен датчиком отпечатков пальцев, ИК-передатчиком, GPS и другими функциями.
Телефон изготовлен из алюминиевого сплава и оснащен 3,1-дюймовым дисплеем с разрешением экрана 716x720 пикселей. Аккумулятора емкостью 4000 мАч хватит на несколько дней без подзарядки. Что касаемо камер, на задней панели 16-мегапиксельная, а для селфи и видеозвонков - 8-мегапиксельная камера. Titan Pocket устойчив к падению, но не водонепроницаем.
Клавиатура устройства поддерживает несколько языков: английский (США, Великобритания), немецкий (QWERTZ, QWERTY), французский (AZERTY, QWERTY), итальянский, португальский, испанский, голландский, русский (TRANSLIT), японский, упрощенный китайский (Пиньинь) и традиционный китайский (фонетический, цанцзе, быстрый ввод).
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Смартфон рассчитан на две гибридные SIM-карты с поддержкой глобальных диапазонов LTE и совместим с большинством международных и местных операторов связи. Данный телефон будет полезен для деловых путешествий и туристов.
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