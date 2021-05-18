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Компания Huawei в скором времени выпустит новый 34-дюймовый изогнутый монитор MateView. Выпуск запланирован на 1 июня 2021 года.

Согласно информации на китайском веб-сайте микроблогов, в следующем месяце бренд выпустит новый игровой монитор, с частотой обновления 165 Гц, изогнутым экраном и диагональю дисплея 34 дюйма. Еще одна интересная особенность данного монитора — встроенные двойные стереодинамики SoundBar, которые будут располагаться в нижней части монитора.

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Соотношение сторон монитора 21:9 говорит о том, что он будет поддерживать разрешение 3K + (3440x1440 пикселей). Цена монитора пока не известна. Нам остается ждать 1 июня 2021 года, именно в этот день планируется выпуск монитора.

Также компания готовится к запуску новых мониторов MateView с диагоналями 32 и 42 дюйма, которые будут ориентированы как на профессионалов, так и на геймеров. Первые, с плоской панелью, больше будут рассчитаны на профессионалов. Вторые, с изогнутым дисплеем, больше нацелены на геймеров.