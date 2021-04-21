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Операторы вымогателя REvil требуют, чтобы Apple заплатила выкуп, чтобы избежать утечки конфиденциальной информации в даркнет.

Команда REvil утверждает, что получила данные о продуктах Apple после взлома Quanta Computer, тайваньской компании, которая является крупнейшим производителем ноутбуков в мире, а также одной из компаний, которые собирают официальные продукты Apple на основе предварительно поставленных дизайнов продуктов и схем.

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В сообщении, размещенном на веб-портале в даркнете, где банда вымогателей обычно угрожает жертвам и раскрывает их данные, банда REvil заявила, что Quanta отказалась платить за возврат украденных данных, и в результате операторы REvil решили обратиться к Apple.

Банда REvil опубликовала 21 снимок экрана со схемами Macbook и пригрозила публиковать новые данные каждый день, пока Apple или Quanta не выплатят выкуп. Кроме того, банда вымогателей также намекнула, что данные других компаний также могут просочиться в сеть.

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«Наша команда ведет переговоры о продаже большого количества конфиденциальных чертежей и гигабайт личных данных с несколькими крупными брендами», - написали операторы REvil. «Мы рекомендуем Apple выкупить имеющиеся данные до 1 мая».

Среди известных клиентов Quanta Computer - одни из крупнейших производителей ноутбуков в мире, такие как HP, Dell, Microsoft, Toshiba, LG, Lenovo и многие другие.

Источник, знакомый с переговорами Quanta, сообщил, что банда REvil запросила выкуп в размере 50 миллионов долларов, что аналогично сумме, которую они запросили у производителя ноутбуков Acer в прошлом месяце. Неясно, сколько денег банда REvil ждет от Apple сейчас.

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Попытка вымогательства также была идеально приурочена к мероприятию Spring Loaded, на котором Apple анонсировала новые продукты и обновления программного обеспечения.

Дмитрий Смилянец, аналитик по угрозам в Recorded Future, сообщил, что официальный представитель REvil, человек по прозвищу UNKN, назвал сегодняшнюю утечку «самой громкой атакой в истории».

Смилянец сообщил, что это также первый крупный инцидент, когда банда вымогателей публично запросила выкуп у клиента жертвы после того, как атакованная компания отказалась платить выкуп. «Это новый подход в методе двойного вымогательства, когда злоумышленник вступает в контакт с затронутыми третьими сторонами после неудачной попытки договориться о выкупе с основной жертвой».

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В ответ на запрос Apple заявила, что изучает этот инцидент, и на данный момент ей нечем поделиться. Связаться с представителем Quanta Computer для комментариев не удалось, и человек, принимавший звонки, попросил перезвонить на следующий день.

Весьма вероятно, что обе компании преуменьшают значение инцидента и классифицируют украденные данные как неконфиденциальные.

В просочившихся сегодня файлах показаны схемы ноутбуков Macbook, ни один из которых не является особо важным и не содержит ничего, кроме информации о сборке и технических деталей. Один из файлов был датирован 9 марта 2021 года, но неясно, был ли изображенный продукт новым или просто с обновленными техническими характеристиками.