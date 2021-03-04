Игровые мониторы MSI Concept MAG получат дизайн в стиле аниме
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Производители оборудования постепенно начинают влиять на популярность аниме, предлагая свои линейки продуктов, посвященные популярным шоу. Эта тенденция набирает обороты в сегменте видеокарт, недавно компания ASUS анонсировала целую линейку, основанную на серии GUNDAM. MSI может последовать ее примеру с собственной линейкой, основанной на классическом аниме Neon-Genesis Evangelion.
Линия ASUS, вдохновленная GUNDAM, включала в себя широкий спектр продуктов, начиная от аппаратных компонентов ПК и заканчивая периферийными устройствами всех видов. MSI, будучи одним из крупных лидеров на рынке компьютерного оборудования, хочет, чтобы их собственная линейка аниме-продуктов могла конкурировать с подобными ASUS.
Таким образом, компания продемонстрировала свой первый концепт-арт, основанный на аниме Neon Genesis Evangelion. Концепт-арт был создан CG Artis, Оyvind Engevik, из Норвегии. На концепт-арте изображен MSI Optix MAG274QRF-QD, который был переработан с темой Unit-01.
Дизайн MSI Evangelion полностью соответствует дизайну Unit-01 из аниме. Весь монитор имеет характерный пурпурный и зеленый цвета, взятые из блока EVA. Небольшие зеленые акценты и пунктирные узоры на тыльной стороне выглядят классно.
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Многие люди захотят купить такой монитор, посвященный такому классическому аниме, но пока это всего лишь концептуальный дизайн. MSI действительно стремится предложить ряд продуктов, а не только мониторы, вдохновленные аниме Evangelion.
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