Pokémon Legends: Arceus выйдет в 2022 году
Уже много лет фанаты покемонов мечтают об игре, где покемонов можно будет увидеть и их нужно будет поймать.
Игра будет в стиле Breath-of-the-Wild и потребует от игроков тщательного наблюдения за окружающей средой, чтобы найти и поймать покемонов. На данный момент это главный проект Game Freak и они надеются, что это станет следующим большим шагом в развитии серии. Посмотрите трейлер Pokémon Legends: Arceus ниже.
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В некоторых отношениях игра все еще выглядит немного грубо (частота кадров кажется довольно сомнительной). Вот еще несколько подробностей о Pokémon Legends: Arceus:
1. Удовольствие от исследования при ловле покемонов и заполнении Pokédex всегда было основной частью серии видеоигр Pokémon. Pokémon Legends: Arceus был разработан с желанием предоставить опыт, наполненный новыми элементами экшена и ролевой игры, выходящими за рамки установленных до сих пор рамок, при этом соблюдая основной игровой процесс прошлых игр Pokémon.
2. При исследовании естественных просторов в Pokémon Legends: Arceus, можно встретить покемонов, которые называют эти величественные просторы своим домом. Чтобы поймать дикого покемона, игроки могут изучить поведение покемонов, подкрасться к ним, а затем бросить покеболлы. Игроки также могут сражаться с дикими покемонами со своими союзниками-покемонами. Бросив покеболл, удерживая своего союзника-покемона рядом с диким покемоном, игроки легко вступят в бой. Этот новый угол игрового процесса предназначен для того, чтобы дать возможность полного погружения.
3. Pokémon Legends: Arceus приносит тренеров в обширный регион Синно, каким он существовал в прошлом, задолго до того, как были созданы декорации для Pokémon Diamond и Pokémon Pearl. Начав свое приключение, тренеры смогут выбрать Роулета, Синдаквил или Ошавотта в качестве своего первого покемона-партнера. Эти три покемона прибыли с профессором покемонов, который встретил их во время исследовательских экскурсий в различные регионы.
Pokémon Legends: Arceus выйдет на Nintendo Switch где-то в 2022 году.
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