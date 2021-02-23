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Ходили слухи, что в марте этого года Apple анонсирует несколько новых продуктов. На данный момент гигант из Купертино работает над новыми моделями iPad Pro и MacBook Pro с мини-светодиодными дисплеями. Apple анонсирует свою новую модель iPad Pro в марте вместе с AirTags - аксессуаром компании для точного отслеживания предметов.

Известно, что тайваньская компания Ennostar, которая возникла в январе 2021 года благодаря слиянию двух компаний: Epistar и Lextar Electronics, начнет производство мини-светодиодов для iPad Pro с диагональю 12,9-дюймов к середине этого года.

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Как упоминалось ранее, Apple представит свою последнюю версию 12,9-дюймовой модели iPad Pro с Mini-LED в начале этого года. Epistar останется единственным поставщиком микросхем Mini-LED для Apple. Возможно, новая модель iPad Pro будет выпущена в марте.

Помимо мини-светодиодного дисплея, новый iPad Pro будет оснащен чипом Apple A14X с поддержкой 5G. Но если говорить о возможностях, Apple может выпустить две модели, на более крупном 12,9-дюймовом iPad Pro будет мини-светодиодный дисплей, а 11-дюймовая модель будет иметь только переход на чип A14X компании.

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Apple также представит новые модели MacBook с новым дисплеем во второй половине этого года, выпустив свои 14-ти и 16-дюймовые модели MacBook Pro. Обе модели будут иметь новый дизайн и вернут HDMI, MagSafe и кард-ридер. А Touch Bar будет удален.