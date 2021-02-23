Новый мод Cyberpunk 2077 вносит изменения в оружие
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В сети доступен новый мод Cyberpunk 2077, который вносит некоторые долгожданные изменения в оружие. Его можно загрузить с сайта Nexus Mods. Это рабочий мод, правда со своими небольшими незначительными недочетами, которые не влияют на ход игры.
Этот мод изменяет положение оружия в состоянии стрельбы для следующих типов оружия:
Дробовик
Двуствольный
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Винтовка
SMG
LMG
Снайперская винтовка
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Положение /масштаб ADS не изменились и идентичны предыдущей версии. Другие типы оружия (лезвия, револьверы, пистолеты...) также не затронуты, поскольку у них уже есть красивый и настраиваемый FOV.
С момента запуска игры в декабре было выпущено множество модов Cyberpunk 2077, в которых была предпринята попытка не только исправить некоторые технические проблемы, которые все еще встречаются в игре, но и улучшить игровой процесс. Один из последних модов, выпущенных в сети, содержит некоторые изменения, которые делают игру более сложной.
Cyberpunk 2077 теперь доступен на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Stadia по всему миру. Игра выйдет позже в этом году на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.
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