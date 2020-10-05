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Исходники ядра Linux версии 5.10 подсказывают нам, что Intel уже приступила к написанию кода для своих будущих процессоров Meteor Lake. И, хотя, до выхода Meteor Lake еще два-три года, Intel хочет как можно скорее внедрить поддержку новых процессоров, чтобы обеспечить максимальную совместимость после их выпуска. Intel всегда заботится о внедрении будущих продуктов, даже если они на несколько поколений опережает другие проекты.

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Архитектура Intel Meteor Lake станет преемником процессоров Tiger Lake (11-го поколения) и Alder Lake (12-го поколения), которые, согласно дорожным картам, появятся в следующем году. Это будет первой архитектурой Intel на 7-нм техпроцессе с использованием новых ядер Ocean Cove и Gracemount. Intel разрабатывает гибридную систему управления ядрами, которую планирует включить начиная с процессоров 12-го поколения. Так, новая платформа включает использование двух разных наборов ядер ЦП для повышения эффективности: более эффективные ядра будут выполнять мелкие задачи, тогда как мощные и производительные будут использоваться для тяжелых задач.

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Учитывая, что на смену 10-нм SuperFIN Intel придет новый 7-нм процесс, можно примерно оценить производительность платформы, где Meteor Lake будет заметно быстрее даже будущих Intel 11-го и 12-го поколения ЦП.