Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пионером в выпуске PCIe версии 4.0 на рынок стала компания AMD. Однако, сравнить производительность видеокарт в данном режиме полностью не представлялось возможным, так как единственной линейкой с поддержкой нового формата была Radeon 5xxxXT. Конечно, сравнения есть, но что до них, когда зеленые выпустили на рынок зверя в лице RTX 3080. Итак, что же дает пользователю новый формат PCIe вкупе с новыми видеокартами.

реклама

В цифрах разница между 4.0 и 3.0 такая: 15,8 Гб/с для PCIe x16 3.0 и 31,5 Гб/с для 4.0, соответственно. То есть, скорость передачи данных становится в два раза больше. Будет ли разница в игровых тестах столь заметна? GamersNexus представил информацию по этому вопросу:

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Тестовые конфигурации:

Intel Core i7 10700K vs AMD Ryzen 3900XT (с отключенным SMT)

реклама

32 Гб оперативной памяти на частоте 3200 MHz

Посмотрим на разницу в Quake II с RTX в 1080р на Intel:

реклама

Средняя разница примерно 5-7 кадров.

реклама

В 4К на тех же настройках разница и того меньше.

Следующее сравнение на AMD (Intel указан для референсного сравнения):

RDR2 в 4К на ручных настройках показывает примерно одинаковый график среднего FPS, однако 1% и 0.1% намного лучше проявляют себя в Gen4.

В 1440р аналогично.

В играх, где FPS и так хорош, разница еще менее заметна. Так, в Rainbow Six Siege в разрешении 1440р разница минимальна даже в сравнении с кадрами на Intel.

Shadow of The Tomb Raider вообще все равно, на какой версии PCIe вы собираетесь играть. Причем как в 4К, так и в 1440р.

GTA V в 1440р на максимальных настройках вообще удивляет. Если средний график одинаков, то Gen3 даст игроку больше кадров 0.1% и 1%.

Благодаря ресурсу GamersNexus мы можем уже сейчас удовлетворить интерес покупателя и отметить, стоит ли гнаться за какими-то отдельными фичами производителей, а также понять, будет ли PCIe 4.0 плюсом в вашей сборке или это всего лишь маркетинговый ход. Что касается игровой производительности, то разница между 3.0 и 4.0 не так заметна. Хотя, в рабочих задачах интерфейс может показать себя в лучшем свете.