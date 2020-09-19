PCIe Gen3 vs Gen4 - бесплатный фпс или маркетинг
Пионером в выпуске PCIe версии 4.0 на рынок стала компания AMD. Однако, сравнить производительность видеокарт в данном режиме полностью не представлялось возможным, так как единственной линейкой с поддержкой нового формата была Radeon 5xxxXT. Конечно, сравнения есть, но что до них, когда зеленые выпустили на рынок зверя в лице RTX 3080. Итак, что же дает пользователю новый формат PCIe вкупе с новыми видеокартами.
реклама
В цифрах разница между 4.0 и 3.0 такая: 15,8 Гб/с для PCIe x16 3.0 и 31,5 Гб/с для 4.0, соответственно. То есть, скорость передачи данных становится в два раза больше. Будет ли разница в игровых тестах столь заметна? GamersNexus представил информацию по этому вопросу:
Тестовые конфигурации:
Intel Core i7 10700K vs AMD Ryzen 3900XT (с отключенным SMT)
реклама
32 Гб оперативной памяти на частоте 3200 MHz
Посмотрим на разницу в Quake II с RTX в 1080р на Intel:
реклама
Средняя разница примерно 5-7 кадров.
реклама
В 4К на тех же настройках разница и того меньше.
Следующее сравнение на AMD (Intel указан для референсного сравнения):
RDR2 в 4К на ручных настройках показывает примерно одинаковый график среднего FPS, однако 1% и 0.1% намного лучше проявляют себя в Gen4.
В 1440р аналогично.
В играх, где FPS и так хорош, разница еще менее заметна. Так, в Rainbow Six Siege в разрешении 1440р разница минимальна даже в сравнении с кадрами на Intel.
Shadow of The Tomb Raider вообще все равно, на какой версии PCIe вы собираетесь играть. Причем как в 4К, так и в 1440р.
GTA V в 1440р на максимальных настройках вообще удивляет. Если средний график одинаков, то Gen3 даст игроку больше кадров 0.1% и 1%.
Благодаря ресурсу GamersNexus мы можем уже сейчас удовлетворить интерес покупателя и отметить, стоит ли гнаться за какими-то отдельными фичами производителей, а также понять, будет ли PCIe 4.0 плюсом в вашей сборке или это всего лишь маркетинговый ход. Что касается игровой производительности, то разница между 3.0 и 4.0 не так заметна. Хотя, в рабочих задачах интерфейс может показать себя в лучшем свете.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила