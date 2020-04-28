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В прошлых материалах мы разобрались с разницей в производительности разных систем охлаждения, их особенностями и характеристиками. Также, методом практики был опровергнут миф о том, что новые процессоры на платформе Zen 2 не подлежат нормальному охлаждению из-за чиплетного исполнения, где основной горячий чип с ядрами расположен нестандартно, со сдвигом в сторону. По мнению "авторитетных" источников в YouTube и подобных, линейка 3000 серии, как ни крути, будет греться даже с системой водяного охлаждения. Таким образом, пользователей заведомо дезинформируют, а отсутствие достаточного количества материалов по теме и вовсе усугубляет эту ситуацию.

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Цикл статей "Чем охлаждать народный райзен" призван доказать пользователям и покупателям этих комплектующих, что принцип "чем больше, тем лучше" работает и здесь. Да, чип маленький и не способен отвести столько же тепла в момент времени, сколько в два раза больший по площади аналог. Но это не повод упрямо верить в сказки об избыточности боксового охлаждения даже не самого начального уровня.

Пусть площадь теплосъема невелика, но это не значит, что процессор бессмысленно охлаждать качественными системами. Наоборот, в таком случае важнее не только площадь теплосъемника, но и скорость теплопередачи. И, если производитель ограничил нас в объеме снимаемой энергии за определенную еденицу времени, то необходимо форсировать съем тепла повышением теплоотдачи. Это достигается применением качественных комплектующих, а именно кулера с настоящим медным основанием, а также хорошего термопроводника, то есть, термопасты, которая почти всегда остается самой низкой по теплопроводности прослойкой в связке кулер-процессор.

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После тестирования дорогого Dark Rock 4 мы пришли к выводу, что охлаждение райзенов возможно вопреки многочисленным обзорам и мнениям. Однако, достигнутого результата нам показалось мало, поэтому мы решили провести еще один тест. И теперь в нем поставлена задача сравнить термопасты на примере того же Dark Rock 4.

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А именно, мы проверим разницу эффективности двух паст одного ценового диапазона, но совершенно разных по позиционированию и известности. Если MX-4 всем хорошо знакома и уже стала нерушимым топом для рядового пользователя, то следующий продукт будет скорее чем-то новым и неизведанным, а результаты тем более интересными. Встречаем, Evercool Nano Diamond TC-H03:

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Пока это самая дорогая термопаста в линейке от Evercool. Ее теплопроводность составляет 12 Вт/мК. МХ-4 может снять лишь 8.5 Вт/мК тепла. Интересная битва, учитывая их ценовое позиционирование: МХ-4 стоит около 220 рублей за 1 грамм, а TC-H03 всего 110 рублей (цены на момент написания статьи). Любопытно, что это за зверь?

Поехали

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Материнская плата: Asus TUF B450M-Pro Gaming

Asus TUF B450M-Pro Gaming Процессор: AMD Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 5 3600 ОЗУ: G.Skill F4-3600C18D-16GTZRX Trident Z RGB (3600 16-19-19-32 1T)

G.Skill F4-3600C18D-16GTZRX Trident Z RGB (3600 16-19-19-32 1T) Температура окружающей среды: 25 градусов

25 градусов Кулер: BeQuiet Dark Rock 4

Конфигурация системы все та же:

На вид термопаста ничем не примечательна. По консистенции немного более густая, чем MX-4. Цвет практически идентичен:

Размазывается немного хуже соперника из-за алмазной составляющей в пасте. Это, кстати, и есть причина повышенной эффективности в 12 ватт.

Тесты проводились на той же конфигурации, с тем же кулером и в той же последовательности. Также, после нанесения термопасты и установки охлаждения было проведено несколько прогревочных циклов, чтобы паста "уселась" и погрешность измерений была минимальна.

Начнем с температуры в простое:

Как видим, при тех же настройках в BIOS температура снизилась на 1 градус в простое от МХ-4. Можно сравнить с результатами в прошлой части.

Что касается разницы температур в нагрузке, то здесь ситуация схожая. Тест ОССТ:

Выигрыш все тот же градус.

В Cinebench R20 результаты аналогичны ОССТ:

В прошлый раз мы получили максимальную температуру почти на полтора градуса выше. Вольтажи те же, окружающая температура тоже.

И заключительный тест, самый прожорливый - LinX:

Ровно 1.5 градуса Evercool забрали у Arctic Cooling со своей "топовой" пастой.

Итог

Мы снова убедились в том, что теория охлаждения процессоров Ryzen последнего поколения работает в привычном режиме. То есть, модернизация СО в любом ракурсе показывает результат. И пусть замена кулера дает куда больший эффект, чем замена термопасты, любители "максимального" будут довольны.

Да, Evercool показала себя лучше, чем MX-4. Да, она дешевле и в тюбике ее при этом больше. Но есть и минусы - алмазная пыль работает как абразив и может немного подшлифовать плоскости, если увлечься возвратно поступательными движениями при установке системы охлаждения. Однако, такая замена стоит своих денег и рекомендуется к использованию.



Оправдана ли покупка термопасты? С какой стороны посмотреть. Если у вас уже есть тюбик народной МХ-4, то вряд ли стоит бежать за новой Evercool. В нашем же случае, покупка нового тюбика была необходимой, так как многочисленные тесты охлаждения истощили все запасы МХ-4. Мы же любим эксперименты, поэтому решили провести еще один, заменив известный и проверенный бренд на малораспространенную "фирму" китайского происхождения. Тем более, что информации об этой термопасте практически нигде нет.