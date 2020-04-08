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Мы протестировали один из самых мощных боксовых кулеров для процессоров Ryzen, который обещал забрать у нас до 140 ватт тепла, но едва справился с 75 ваттами. Считаем, что испытание этот кулер не прошел, так как неспособность отвести и половины заявленной мощности при максимальных оборотах вентилятора (или близких к максимальным) говорит сама за себя.

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Отметим, что во время сильного разогрева процессора в тесте LinX радиатор оставался прохладным на ощупь, в то время как под ним пылал "семинанометровый" райзен. Это настораживает и ставит под сомнение вопрос о необходимости дорогого охлаждения. Если процессор горячий, а радиатор остается в пределах комнатной температуры, то причина явно в проводимости тепла. В таком случае, что ни "повесь" на радиатор или на процессор, результат будет идентичен. С этим надо разобраться.

Что первое под подозрением? Термопаста. И этот момент мы исключаем, так как повторные замеры производились с разным количеством, способами нанесения и даже материалом от другого производителя, что никак не повлияло на ситуацию. Поэтому остается два варианта. Все-таки AMD сломали нормальный теплоотвод, поместив и без того проблемный в этом плане кристалл к черту на кулички, или проблема в самом кулере, тепловых трубках, качестве исполнения, во всех возможных вариантах и соотношениях, которые могут ограничить проводимость тепла.

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Также есть вероятность, что владельцу попался бракованный или неудачный процессор, с плохим качеством припоя, который способен работать лишь в рамках штатных 65 ватт TDP и не засматриваться на старшего 95 ваттного брата. Так или иначе, мы выяснили этот вопрос, и вот как это было.

Dark Rock 4 - темная сторона тишины

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Дорого. Красиво. Стильно. Должно быть эффективно. Это про BeQuiet Dark Rock 4. Да, простая версия, не Pro. Потому что и этот выбор был рисковым, как мы уже разобрались. Да и условия диктовались скорее практичностью и возможностью установки башни в компактный Mid-Tower без доработок и конфликтов с высокими планками оперативной памяти. К тому же разница между прошкой и обычной версией только в отводимой мощности, чего у младшей линейки в избытке для такого процессора, даже если он будет работать в хорошем разгоне. Если он вообще соизволит охлаждаться:

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Технические характеристики кулера:

Размеры: 96.3x 136 x 159.4

96.3x 136 x 159.4 Рассеиваемая мощность: 200 ватт

200 ватт Материал радиатора: алюминий

алюминий Тепловые трубки: 6 штук, медные

6 штук, медные Основание: медь, покрытая никелем

Внешний вид кулера не оставляет вопросов: все идеально подогнано, отлично выкрашено и готово к установке даже в самый красивый корпус. Ребра покрыты черной керамической краской, покрытие качественное. Верхняя часть радиатора стилизована алюминиевой крышкой, а верхушки тепловых трубок защищены колпачками:

Для уменьшения уровня шума применяются виброгасящие резиновые проставки, а также волнообразная форма ребер для уменьшения сопротивления воздушному потоку:





Технические характеристики вентилятора:

Серия: BeQuiet Silent Wings

BeQuiet Silent Wings Мощность: 1400 об/мин, 21.4 дБ MAX

1400 об/мин, 21.4 дБ MAX Размеры: 135мм

135мм Подшипник: гидродинамический

Производитель использует вентиляторы Silent Wing третьего поколения в башенных кулерах серии Dark Rock. Эти вентиляторы созданы для установки в производительные системы, где важна максимальная эффективность при минимальном уровне шума. И это правда. С расстояния в 1 метр вентилятор не слышно даже на близких к максимальным оборотах.

Основание у кулера медное, покрытое никелем для защиты от окисления и коррозии, но это не панацея, как оказалось. Проблема носит скорее эстетический характер, нежели влияет на рабочие характеристики. Тем более, что физические дефекты отсутствуют. И все же:



Вопреки защитному покрытию, подошва успела "потрепаться" то ли от неправильного хранения, то ли обработали некачественно. И это не "лапки" пальцев:

Зато фрезеровка подошвы однозначно лучше, чем у Wraith Max, который мы тестировали в прошлый раз, хотя тоже не зеркальная. Ну и пусть, ведь полировка до блеска - это удел энтузиастов и максималистов:

Форма, непременно, выпуклая в центре, как и принято производителями таких систем охлаждения. Хорошо ли от этого будет райзену, нам предстоит узнать. А вот с отпечатком не все так просто:

По фотографии определить качество прижима не получится, так как снять кулер с процессора без сдвига в сторону не удалось даже после нескольких попыток. Выдирать процессор силой и оставлять ножки в сокете ради красивого фото мы не решились, поэтому довольствуемся тем, что есть. Так или иначе, это доказательство того, что прижим там намного лучше, чем на боксовом кулере, который самостоятельно десантировался на видеокарту, стоило лишь отпустить лапку крепления. Здесь же просто так "не отдерешь". В любом случае, тесты расставят все точки на ё:





Приступим к тестированию

Материнская плата: Asus TUF B450M-Pro Gaming

Asus TUF B450M-Pro Gaming Процессор: AMD Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 5 3600 ОЗУ: G.Skill F4-3600C18D-16GTZRX Trident Z RGB (3600 16-19-19-32 1T)

G.Skill F4-3600C18D-16GTZRX Trident Z RGB (3600 16-19-19-32 1T) Температура окружающей среды: 25 градусов

Как и в прошлый раз, проверка температурного режима проводилась через сутки после установки кулера с использованием термопасты Arctic Cooling MX-4, а также нескольких циклов разогрева/остывания системы в аналогичных климатических условиях, при тех же оборотах корпусных вентиляторов и одинаковых настройках BIOS. Соответственно, оборотами вентилятора на процессорном кулере управлял профиль Turbo, с целью минимизировать погрешность измерений, а также достичь баланса производительности и бесшумности системы. Если честно, то этот Silent Wings не слышно даже на максимальных оборотах. По-крайней мере, корпусные вентиляторы его точно "перекрикивают". Итак, приступим к тестированию.

Температура в простое

В прошлой части мы были неприятно удивлены тем, как такой энергоэффективный процессор может запросто выйти за пределы комфортных для нервной системы владельца цифр даже в режиме отдыха. Dark Rock же выигрывает у Wraith Max ровно 5 градусов:





Cinebench

Если температура в простое скорее психологический фактор и никак не отражается на мощности или надежности системы, то в максимальной нагрузке температурные рамки становятся куда важнее. Тем более, что турбобуст у райзенов работает по максимальным температурам ядер, где максимальная производительность и достигаемая частота полностью зависят от качества охлаждения:

И снова заметная разница по-сравнению с боксовым охлаждением: чуть более 4 градусов. И это, учитывая, что максимальное потребление процессора за время теста составило 70 ватт, в то время как на Wraith Max процессор оставался в рамках заводского TDP, что говорит о потенциале как системы охлаждения, так и запасе для Turbo Boost. Температура простоя после тестирования опустилась на уровень 35 градусов, что на те же 4 градуса меньше, чем у заводского охлаждения.

ОССТ

Этот тест рассчитан не на кратковременную нагрузку процессора, как в Cinebench, а на продолжительное тестирование системы, в течение которого процессор прогревается максимально, минуя режимы энергосбережения, снижение частот и вольтажа, поэтому вся ответственность за температурные показатели ложится на плечи охлаждения:

И снова как по команде: 4 градуса разницы в нагрузке и 5 градусов в простое после теста. Если для кого-то разница не столько существенна, то необходимо отметить, что во время теста процессор позволил себе выйти за рамки TDP только на этом кулере, превысив заводское значение на 5 ватт. Получается, что процессор потребляет больше, а температуры стали ниже.

LinX

Завершающим этапом систем охлаждения стал самый горячий тест, которого многие стараются избегать. Впрочем, этот тест не ломает правильно настроенные системы, а лишь указывает на слабые места, которые необходимо "подтянуть":

Разница температур в максимальной нагрузке составила все те же 4 градуса. При этом процессор потреблял почти 82 ватта, что на 6 ватт больше, чем в прошлый раз. Эта разница заметна и в единицах "гфлопс", которые процессор набрал в тесте: 328 против 324 соответственно. Обычно такую разницу дает повышение частоты на 50-100 мгц. Неплохо, черная скала, неплохо.

Итого

Быть или не быть? Быть, конечно. Или 4-5 градусов чистой разницы сейчас не в моде? В любом случае, установка недешевого охлаждения на бюджетный процессор есть вопрос индивидуальный. Кому-то эти градусы не мешают, а кто-то жаждет снять как можно больше сливок с процессора и выжать его по полной. Как мы уже говорили: чем лучше охлаждение, тем лучше процессор "бустит" и тем больше он потребляет, что хорошо сказывается на чистой производительности. И да, теперь этот процессор можно спокойно переделать в 3600x.

В конкретном же случае мы проводили тесты на строго заводских настройках и лимитах, не мешая работать штатному авторазгону, чтобы развенчать миф о бесполезности замены СО на что-то качественное и дорогое даже на полностью штатной системе. Также мы опровергли пользовательские теории о выпуклых поверхностях и их несовместимости с "ровнополированным" райзеном. Что не менее важно: радиатор стал нагреваться! И это непременно радует.

С заменой охлаждения, помимо снижения температур, открываются возможности разгона процессора и получение дополнительной безвозмездной мощности. Это ли не плюс? Также, не забываем, что штатный стиляга Wraith Max хоть и выглядит хорошо, но шумит как пылесос, чего не скажешь о BeQuiet.





Сцена после титров

По многочисленным просьбам пользователей мы сделаем аналогичное тестирование более доступной системы охлаждения, которая находится на одной ценовой полке с Wraith Max. Даешь народному процессору народный кулер! + бонусный материал о том, как скинуть еще пару градусов на DR4.







