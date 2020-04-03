Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

"Больше" - не значит "лучше"?

реклама

Горячо обсуждаемая тема выхода нового поколения райзенов затронула вопрос эффективности охлаждения этих процессоров, а именно: целесообразность установки дорогих и эффективных кулеров вместо боксовых. Причина этих разбирательств в специфике размещения кристалла процессора на подложке, а также его размере относительно теплораспределительной крышки. Рассмотрим фото процессора без крышки в том ракурсе, в котором он находится в сокете:

реклама

Кристалл с ядрами смещен в правый верхний угол относительно центра. Ну и что, скажет рядовой пользователь. Хороший кулер, у которого площадь основания даже перекрывает площадь крышки процессора, будет как раз для процессора. И это главное заблуждение.

Дело в том, что большинство существующих систем охлаждения рассчитано на размещение кристалла посередине подложки. С учетом этих особенностей производители обрабатывают поверхность подошвы таким образом, чтобы она имела выпуклую форму. В этом случае, остается запас для деформации медного основания кулера во время сильного прижима к процессору. Этим достигается лучшее пятно контакта в центральной части процессора, что и является одним из краеугольных камней в вопросе охлаждения новых Matisse. Вот Pinnacle Ridge, для сравнения (Ryzen 5 2600):

реклама

Кристалл сосредоточен в центре текстолита, привычное расположение для производителей систем охлаждения. Таким образом, многие владельцы пришли к мнению, что дорогие варианты мощных кулеров или СВО малоэффективны, если вы собираете систему на народном 3600. Так ли это? Проверим на собственном опыте.

реклама

Большой Призрак

реклама

AMD Wraith Max - средний боксовый кулер из серии Wraith (призрак), который понравился пользователям за лаконичный дизайн, оригинальную подсветку, компактность, а также простоту установки. И правда, выглядит интересно:





Материал радиатора: Алюминий

Материал основания: Медь

Рассеиваемая мощность: 140 ватт

Вентилятор: 92х92мм, 800-3300 об. мин.

Качество сборки на уровне аналогичных кулеров бюджетного сегмента. Единственное, что выделяет его на фоне привычных систем охлаждения, это вентилятор-коробок в оригинальном исполнении. То ли AMD делали красиво, то ли внедряли инновации - в любом случае, получилось необычно. Но к качеству обработки подошвы можно придираться:

То есть, если рассматривать точность обработки как геометрическое - отлично, а шлифовка никудышная. Сложно обработать медь до зеркала? Вряд ли. Но медь ли это вообще? Фактура обработанного металла скорее напоминает алюминий. Именно так он выглядит после фрезеровки и полировки. Да и цвет "меди" настораживает. Особенно, если сравнить с цветом настоящей меди:



Интересно? А то. В итоге, мы имеем какой-то неведомый сплав или же крашеный алюминий. Впрочем, на просторах сети гуляет информация, что и тепловые трубки не чисто медные, а так же выкрашенные. Эту неприятную "фишку" от производителя можно записать в минусы.

И все же, если не брать во внимание догадки, на первый взгляд, это добротный кулер, способный удержать процессоры с TDP до 140 ватт. Неплохой потенциал для заводского исполнения. Тем более, что он трудится на Ryzen 5 3600, теплопакет которого в заводском режиме не превышает 95 ватт.

Установка

Для тестирования применялась термопаста Arctic Cooling MX-4, нанесенная тонким и равномерным слоем по теплораспределительной крышке процессора:

Отпечаток на процессоре после установки охлаждения и прогрева системы несколькими циклами LinX получился следующий:

По нему видно, что подошва кулера обработана без выпуклостей, о которых мы говорили в начале статьи. Сам по себе отпечаток неплохой и даже немного смещен в сторону блока ядер. Это должно положительно сказаться на температурах процессора. Отпечаток на подошве выглядит тоже неплохо:





Приступим к тестированию

Тестируемая система:

Материнская плата: Asus TUF B450M-Pro Gaming

Процессор: AMD Ryzen 5 3600

ОЗУ: G.Skill F4-3600C18D-16GTZRX Trident Z RGB (3600 16-19-19-32 1T)

Температура окружающей среды: 25 градусов





Проверка температур в простое и нагрузке производилась через сутки после установки охлаждения и выполнения нескольких циклов прогрева, чтобы исключить неравномерное распределение термопасты и соответствующую погрешность измерений.

В итоге, температура процессора в простое после включения устаканилась на отметке 40 градусов по показаниям программы Ryzen Master:





В тесте OCCT после 10 минут прогрева без AVX процессор забрался выше 72 градусов, при этом максимальный вольтаж достигал 1.469v. После полного остывания системы температура процессора в простое добралась до отметки 40 градусов и ниже не опускалась.





Так как процессор работает на заводском "автомате", частота и вольтаж варьируются в зависимости от температуры ядер. Соответственно, чем лучше охлаждение, тем лучше процессор "бустит" и тем больше он потребляет. Это необходимо учитывать в любых сравнениях на тему соотношения производительности и температур процессоров Ryzen.

Ситуация в Cinebench R20 схожа с предыдущей: максимальная температура после 3-х прогонов бенчмарка достигла отметки в 72.5 градуса при вольтаже в 1.487v. Температура после полного остывания опустилась до тех же значений:





И последний, самый нелюбимый всеми тест - LinX. Максимальная температура все те же 71 градус при вольтаже 1.475v. Температура в простое снова не опускается ниже 40 градусов:





Итог

Вопрос охлаждения Zen 2 остается открытым, а боксовое охлаждение его скорее провалило. О максимальных температурах можно поспорить, так как райзены имеют хитрый "буст" и очень тонко управляют частотой и вольтажом, поэтому максимальный нагрев в заводском режиме может оставаться в безопасных рамках и не иметь показательного эффекта, в то время как производительность при максимальных температурах непременно упадет на несколько процентов.

С температурой в простое не все так однозначно. Для такого слабого процессора и обещанной эффективности 7нм техпроцесса температуры в режиме простоя несколько удивляют. Секрет в плохой теплопередаче между мелким кристаллом и охлаждением, или мы все-таки не ошиблись в маркетинговых уловках AMD и алюминиевая подошва золотого цвета не успевает снимать тепло с маленькой площади в силу своих характеристик? Это мы узнаем во второй части материала.





Выражаем благодарность владельцу (пожелал остаться анонимным) сборки за предоставленный материал для статьи.



