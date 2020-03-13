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"Зачем выбирать качественную материнскую плату, если эти деньги лучше потратить на SSD диск или добавить еще одну планку оперативной памяти? А что мне даст дорогая материнка? Все равно я сильно гнать не буду. Для стрима и так сойдет!" И бегом за платой в магазин. Что в итоге? Железка за 9-10 тысяч рублей и условная сумма сэкономленных и таких вожделенных рублей в кармане на ништячки или процессор "подороже взять". Но удастся ли на такой сборке получить всю "мощь" простого шестиядерного процессора "подороже" с тепловыделением в 95 ватт? Осторожно, спойлер: нет. И вот почему.

TUF уже не тот

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Материнская плата: Asus Z370 TUF Gaming Pro

Asus Z370 TUF Gaming Pro Процессор: Intel Core i5 8600k

Intel Core i5 8600k ОЗУ: Ballistix Tactical

Ballistix Tactical Видеокарта: Gigabyte 1060 6gb

Для сборки игрового компьютера 2018 года были подобраны следующие основные комплектующие:

На момент покупки, этот набор не выходил за рамки среднего бюджета для нормального игрового компьютера (60-70 тысяч рублей, учитывая завышенные цены на видеокарты). На выбор материнской платы повлиял ограниченный бюджет, а также желание выпрыгнуть из сегмента совсем недорогих материнок, у которых отсутствует множество необходимых настроек и функций для точной отстройки системы (а это один из критериев, так как игровой компьютер позволяет играть не только в GTA V, но и в разгон процессора, памяти, подбор таймингов). После долгих поисков и отсутствия толковой информации на момент выхода платформы Coffee Lake, пришлось положиться на "чуйку" и купить плату из этой линейки. Что было дальше?

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Появилось желание тонко настроить работу компьютера. А причиной тому стала нехватка производительности графической подсистемы в таких играх, как Assassin's Creed Origins и Odyssey.

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Настройка системы началась с разгона видеокарты, что хоть и повлияло положительно на количество кадров, но стабильности и плавности не добавило.

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Затем настройка памяти (разгон по частоте и подбор таймингов). Это сильно улучшило ситуацию, в играх пропали фризы, график кадров стал плавным, и во всех играх немного подтянулась производительность.

Дело осталось за малым - настроить процессор.

Перегрев

Попытки разогнать 8600k хоть на 1 мегагерц заканчивались перезагрузками, вылетами и бсодами после 1-2 прогонов в LinX. Самое интересное, что процессор работал в пределах безопасных температур, память оставалась холодной, а радиаторы на мосфетах подсистемы питания нагревались достаточно, что намекало на достаточный прижим и нормальный отвод тепла от транзисторов. Но уверенности в этом, не было, так как серия TUF не имеет отдельного датчика для измерения температуры в районе подсистемы питания. Оставалось одно - менять материнскую плату. Но, ситуацию спасло обновление HWInfo, в котором добавили возможность чтения температур VRM через SVID. Вот, что мы увидели:

Температура VRM (выделено красным) зашкаливает и успевает добраться до 105° градусов прежде, чем пройдет первый прогон теста. И это на стоковом процессоре! Вот где собака зарыта. Разбираем компьютер.

Под капотом

На этой материнской плате за питание процессора отвечают фазы, находящиеся слева от сокета, поэтому снимаем левый радиатор и ... :

удивляемся "отличному" прижиму радиатора к транзисторам! На фото видно, как все это время радиатор охлаждал лишь три верхних мосфета, тогда как остальные проходили подготовку к работе в экстремальных температурных условиях. Закалялись, никак иначе! Видимо, так и должны работать технологии TUF, которые производитель называет сочетание качества, по-военному надежной элементной базы и строгого дизайна. Но к надежности претензий и правда нет. Плата проработала в таком режиме больше года и работает по сей день. А вот к качеству все-таки будут вопросы.

Исправляем Fuf на TUF

Разумеется, такой расклад мало кого обрадует. Надо исправлять ситуацию. Смотрим на радиатор и отпечатки на термопрокладках:

О, да тут все еще ужаснее. Три транзистора хоть и прилегали к радиатору, да только наполовину. Ну это точно Military Class.

Подробное изучение крепежной системы радиатора показало, что проставочные шайбы не просто слишком высоки для термопрокладки данной толщины (или термопрокладка слишком тонкая с завода), но еще и отличаются по вылету на 0.2-0.3 мм, что становится еще серьезнее с увеличением расстояния между ними:

Пришлось выровнять шайбы по размеру, а также снять примерно по 0.5 мм с каждой, чтобы прижим был сильнее:

В итоге получаем следующее:





Термоинтерфейс

Заводская толщина термопрокладки осталась для нас загадкой, так как ее замеры показали 1.2 мм, что не является стандартной величиной. То ли 1.5 мм усохли от скуки под радиатором, то 1 мм пытался стать больше, чтобы хоть как-то достать до ближайших транзисторов - тайна, покрытая мраком. Но, это же технологии TUF, поэтому все возможно. И "умные" термопрокладки в том числе.

Из-за отсутствия подходящей толщины, пришлось пойти на хитрость и добавить от себя немного технологий TUF, соединив две миллиметровых Artic Cooling в одну, толщиной уже 2 мм. Швейцарцы прославились народной МХ-4, попробуем и "жвачку" их производства:





Итог

В результате этой заварушки, нам удалось восстановить доброе имя TUF и снизить температуру VRM аж на 30°, и это после 5 прогонов в LinX без обдува радиаторов питания!

Вот теперь это и правда TUF. Хотя. Больше 70 градусов на стоковом процессоре о шести ядрах, да без 12 потоков? После разгона до 5 Ггц температуры точно перепрыгнут отметку в 90 градусов. Это заставляет задуматься о целесообразности покупки такой материнской платы даже для процессора среднего уровня, не говоря уже о линейке Core i7 и уж тем более Core i9. Что там Intel говорили об усиленной системе питания для процессоров Coffee Lake на Z370?