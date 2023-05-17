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Прошло чуть больше года с тех пор, как начались хорошо известные всем события. Что произошло за это время? Февраль 2022 года: интернет-магазины не сразу отреагировали на начало спецоперации, в течение двух дней цены оставались неизменными. Все были в определенном шоке, особенно из-за колебаний курсов валют.





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Для обычных покупателей это был последний шанс успеть затариться по старым ценам. И не только электроникой. Особенно повезло тем, кто купил в эти дни новую машину. А с марта цены полетели в космос.

27 февраля Intel и AMD сообщили о приостановке поставок процессоров в РФ. На фоне этих новостей они СРАЗУ исчезают из продажи. Особенно отличился DNS - полностью выпилил со своего сайта раздел с процессорами, а затем убрал товар из продажи.

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Начало месяца марта началось с переписывания ценников и недостатках товара. С сетевых страниц магазинов стали исчезли материнские платы, видеокарты, процессоры. Люди приходили в магазины, а консультанты сами запамятовали, скока что стоит. Смотрели на курсы валют и называли цену по актуальному деньку.

Да удивительно, но покупатели были. Всё подряд хватали, хоть цены были просто конские. Люди панику подхватили, и хватали всё, что под нос попадалось.

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Средняя накрутка на электронику была в районе 70-100% от цен до 24 февраля. Например, мой ноутбук MSI бюджетного уровня который я купил 19 февраля за 31 499р:

Он же спустя две недели:

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Всего за 2 недели его цена выросла на 40 000 рублей и достигла отметки в 71 999 рублей.

Ну и забавная штука случилась 2-го марта с PlayStation - оплата игр и подписки картами РФ вдруг исчезла, а потом еще и сам магазин закрыли. Но мы не переживали, у нас всегда есть план "Б". Появятся компакт-диски и карточки для пополнения счета, как будто вернулись в 2000-е. А к лету, россияне уже будут мастера по покупке аккаунтов и игр через всякие заморские страны.

Но неожиданно к 7-му марта, товары снова вернулись в продажу. И магазины, как настоящие хитрецы, установили цены, которые просто заградительные. Я вам скажу, разница в ценах с 24 февраля на один и тот же товар была настолько огромной, что глазам не веришь. Некоторые товары подорожали на 200-300 процентов.

На страничке магазина DNS произошло чудо. Там, где раньше была пустота и печальные смайлики, вдруг появились процессоры...

Актуальный прайс на сегодня :

Стали появляться видеокарты:





Актуальный прайс сегодня :





Конечно, при таких ценах не было много желающих закупиться.

Однако не все были заинтересованы в этом ценовом безумии. Здесь наступило время для перекупов, которые с радостью кинулись на Авито, чтобы сгрести железо у обычных людей. Спрос был невероятным, видеокарты разлетались за считанные минуты.









В течение месяца сетевые магазины были практически без продаж. Несколько случайных покупателей, которые все же заходили, приносили невероятные маржинальные доходы, но аренда помещения, зарплаты и кредиты по-прежнему оставались в силе. К апрелю пришлось снижать цены.

Например, процессор i5 10400 снизился с 29 990 до 18 490 рублей.

В апреле цены на оперативную память снизились с мартовских 7 499 рублей до 3 850 рублей. (На сегодняшний день цена составляет около 1 600 рублей.)

Люди оживились, и продажи начали потихоньку идти, хотя, конечно, не на том уровне, что раньше.





В мае магазины вернулись к проведению промоакций, предоставлению промокодов, проведению распродаж и предложению рассрочки. Курс доллара временно упал до 56 рублей (ох, как жалко, что не воспользовался). Желтая бумага формата А4 вновь приобрела свою белую окраску, а ценники стали приближаться к февральским значениям, за исключением некоторых позиций, таких как SSD и HDD. Однако запасы товаров, имеющихся в феврале, начали иссякать, особенно смартфонов. Фактически, на тот момент они были доступны в большом ассортименте только в магазине DNS, причем предлагались устаревшие модели 20 и 21 годов.

К наступлению июня ситуация с телефонами стала еще хуже, особенно с продукцией марки HONOR. Несмотря на продолжающийся спад цен, возникло ограничение на количество покупок в одном заказе. Например, в магазине "Эльдорадо" можно было приобрести только один смартфон в рамках одного заказа, несмотря на наличие других моделей телефонов в магазине. Таким образом, ограничения вводились для более равномерного распределения товара среди покупателей.

В то же время, доллар удерживался на уровне 56,71 рублей, а Ethereum (эфир) достиг отметки в 1300 долларов. Это оказало положительное влияние на геймеров.

Следует отметить, что цены на видеокарты рухнули. Многие люди, мечтавшие о возможности поиграть в игры, наконец-то смогли позволить себе видеокарту. Например, модель RTX 3070, которая в марте стоила около 160 000 рублей, в июне появилась на полках магазинов за 67 990 рублей. Это казалось настоящим чудом для многих игроманов.

На сегодняшний день цена на эту модель составляет всего 51 999 рублей. Однако спрос на видеокарты существенно снизился, так как те, кто давно мечтал о покупке, уже успели приобрести их.

АлиЭкспресс радовал своими еще более низкими ценами. Люди массово закупались компьютерным железом, особенно видеокартами и процессорами. Все покупки с таким курсом доллара приносили большую радость.

В целом, лето оказалось благоприятным временем для шопинга. К началу учебного сезона дефицит полностью исчез, заработал параллельный импорт. Даже редчайшие предметы можно было просто приобрести в магазине. Курс доллара четвертый месяц подряд держался около 60 рублей, а майнинг эфира видеокартами приближался к своему завершению, поэтому на Авито начали появляться карточки с ферм по цене 10-15 тысяч рублей. Народ начал успокаиваться. Но, как оказалось, это было слишком рано для полного спокойствия.

Началась мобилизация

Новости о мобилизации повлияли на продажи на некоторое время. Людям внезапно перестало быть интересно покупать компьютеры и смартфоны. Практически единственными популярными товарами были портативные зарядные устройства и кнопочные телефоны. Поэтому распродажи в ноябре и "черная пятница" продолжались целый месяц. К сожалению, больших халявных предложений было немного.

К этому времени мы впервые ощутили санкции. В магазинах внезапно появились подержанные телефоны разного состояния.





Витрины магазинов стали заполняться китайскими брендами всех видов, особенно в категории ноутбуков: Machenike, Chuwi, Hasee, Colorful, Infinix, HIPER. Эти бренды стали пользоваться хорошим спросом.

Традиционные бренды постепенно исчезали. В продаже начали появляться смартфоны, принтеры и ноутбуки без зарядных устройств. Клавиатуры ноутбуков стали лишены русских букв, инструкции только на англиском языке и так далее.

В итоге, период после распродаж с 15 ноября по 7 декабря 2022 года оказался наиболее выгодным для покупки компьютерной электроники за многие месяцы. Например, ноутбук с видеокартой RTX 3060 в декабре стоил 61 499 рублей при онлайн-оплате.

: Сегодня:



Действительно, несмотря на заявленный миллионный профицит электроники в стране, цены на некоторые товары стали более доступными. Возможно, виной этому стал рост курса доллара, который вырос на 19 рублей с 15 декабря.

Однако, даже при таком курсе доллара некоторые товары стали дешевле. Например, SSD диск на 1 ТБ сейчас стоит 4799 рублей, в июне цена составляла 11 999 рублей, в августе - 8499 рублей, а в ноябре - 7199 рублей.

Рынок в конечном итоге адаптировался к сложной ситуации. Мы прошли через месяцы паники, пережили дефицит товаров и научились применять различные стратегии покупок.

Сегодня в стране практически все товары доступны, даже топовые новинки становятся доступными в одно время с остальным миром. Мы научились покупать аккаунты с играми и заказывать товары из других стран, найдя способы обойти некоторые ограничения.

Даже при росте курса доллара цены на товары могут снижаться, особенно в случае смартфонов, где производители часто проводят промоакции и предлагают различные бонусы.

Важно не поддаваться панике и всегда сравнивать цены в нескольких магазинах. Иногда всего лишь несколько минут, потраченных на поиск акций, промокодов, возврата или других предложений от продавцов, могут сэкономить значительную сумму денег.

Так что будущее выглядит более оптимистично, и мы учимся быть более гибкими и осознанными потребителями.







