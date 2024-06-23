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Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность

Качественный корпус для ПК купить может каждый, но не каждый его сможет сделать с нуля, не теряя в качестве и красоте.
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Всем привет. В магазинах очень много разных корпусов для ПК на любой вкус и кошелек. Я долго выбирал корпус себе на Яндекс Маркете или в магазине ДНС, но так мне ни один из предложенных корпусов не понравился. И я вспомнил, что есть сайт «Оверклокерс», ведь на нём собираются энтузиасты и делятся различным личным опытом, связанным с ПК железом. Есть тут один автор, его никнейм Chimbal. Говорят, он мастер на все руки, и у него где-то в блогах есть цикл статей, где он собирает ПК с нуля. И я подумал, зачем покупать корпус для ПК, если его можно сделать самому? А сэкономленные деньги оставить на комплектующие, которые непосредственно повышают производительность ПК. Ведь корпус не добавляет ФПС, а значит, сомнительно вложение денежных средств. Несомненно, многие напишут, что зачем так заморачиваться и т. д., и будут разные ссылки показывать, какой корпус купить. Но проблема в том, что купить любой дурак сможет. И я начитался гайдов от автора Chimbal и решил. Я сам сделаю корпус.

Я вышел во двор и начал искать подходящие материалы для моего будущего корпуса. Я месяц назад делал ящик для цыплят, и осталось немного паркетной доски и несколько брусьев. Я посмотрел и решил: это то, что нужно. Скажу откровенно, я не знал, как изначально делать корпус для ПК, я собрал эти палочки и сидел минут 5 смотрел на них.

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И вдруг я вспомнил, что у меня есть ненужные вентиляторы (лишние, так сказать), и я начал импровизировать. Я уже мысленно понял, что я хочу. А именно, чтоб вентиляторы снизу охлаждали материнскую плату. Я подумал, что это очень крутая идея, положил вентиляторы и начал думать дальше, как это всё совместить, чтоб корпус был не просто компактным, но и эффективным.

Я уже прикинул, каким будет мой корпус для ПК, но я знал, что надо делать всё последовательно. Итак, нужно сначала прикрутить на саморезы доски к брусу, для этого я пошел взял шуруповерт и благополучно прикрутил первую доску.

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Ну что ж, начало есть. Это уже хорошо. Дальше я взял собранный комплект на AM4 и положил на доски. И думаю, а куда, и главное, как я эти вентиляторы приделаю, ведь они толще квадратного бруса, а значит, что они будут в вакууме крутиться, не принося пользы моему компьютеру, а точнее, не охлаждая материнскую плату.

Но я подумал, что это не такая уж и проблема, и я обязательно что-нибудь придумаю. Я замерил расстояние, где будут вентиляторы, и убрал комплект на AM4 в сторону. Я знал, что надо сверлить, и пошёл искать сверло по дереву. Далее я взял вентилятор и отвертку и наметил, где сверлить.

После того как я сделал четыре технических отверстия и с досадой обнаружил, что специальные болтики, которые идут в комплекте с вентиляторами, короткие. У меня уже начали опускаться руки. Но я вспомнил про своего кумира Chimbal, ведь он идёт до конца. И я смогу, значит. Я сел и начал думать, что можно сделать.

Но тут всё пошло не как надо. Стяжки оказались слишком широкие и практически не влазили в техническое отверстие вентилятора. Я даже их с помощью плоскогубцов не смог выдернуть. Взял шуруповерт, закрепил сверло и расширил техническое отверстие. И закрепил первый вентилятор.

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Ну, первый вентилятор не жалко, фиг с ним. А вот второй жалко, и я не решил его сверлить, чтоб расширить техническое отверстие. И просто нашёл вязальную проволоку и без особых проблем закрепил вентилятор к корпусу. Надо было так и с первым вентилятором сделать, но уже поздно. Возможно, это даже не моя вина, я ведь учился на блогах Chimbal`а. Ну ладно, оставим этот неловкий момент, ведь в конечном итоге я успешно закрепил два вентилятора. Вид с торца и снаружи. Выглядит неплохо.

Но проблема всё же осталась. Как я писал выше, что вентиляторы толще, чем бруски, и мой корпус для ПК «стоит» на вентиляторах. Поэтому я начал думать, как решить эту проблему. Мне повезло, я нашел в сарае три колеса вращения на 360 градусов. Я уже не помню, зачем я их покупал, но сейчас они мне очень сильно пришлись как-никак кстати. Их изначально было четыре штуки, одно я так и не сумел отыскать. Но у меня по городу часто ездит мужичёк на мотороллере «Муравей», и там ведь тоже три колеса, значит, если я правильно их прикручу, то мой корпус для ПК будет стоять устойчиво.

Но маленьких саморезов у меня не оказалось, но я знал, что они сделаны из пористого железа и, собственно, их очень легко сломать. И я в этом убедился на практике, небольшим усилием руки при помощи плоскогубцев они щелкались, как семечки.

Но, к сожалению, они сломались не у основания доски. Саморезы выпирали примерно на 1 мм, а это категорически неприемлемо, ведь это именно та часть моего корпуса для ПК, где будет расположена материнская плата. И может произойти короткое замыкание с этим шурупиком, что чревато последствиями, а именно выходом из строя комплектующих. Я быстро включил смекалку, сотни прочитанных блогов автора Chimbal`а не прошли даром. Решил выкрутить шурупики и надеть шайбу. Всё получилось, я проделал эту операцию со всеми колесиками, результат мне понравился.

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Осталось проверить мой корпус для ПК на надёжность. Необходимо убедиться, что я правильно прикрутил колёсики и платформа стоит надёжно. Всё вышло просто прекрасно, мой корпус для ПК стоит надёжно, я устроил небольшой стресс-тест. Вы можете посмотреть на видео результат проделанной работы.

Но я заметил что материнская плата в моем порпусе немного `гуляет` . Возможно это связано с тем что бруски не идеально ровные или паркетная доска. Я понял что так оставлять нельзя, потому что когда компьютер работает , он издает микро-вибрации. От вентилятора процессора или видеокарты. И нужно что то  предпринимать. Я у себя дома делал отопление и у меня остался паралон для труб. Это тощто надо, он в мерц плотный и довольно мягкий. Идеальный вариант для подложки под материнску плату. Явооружился строительным степлером и принялся его приклёпывать.

Но тут меня ждало полное фиаско. У меня настолько сильно устала кисть руки, что я физически уже не смог девятый раз забить скобку. М-да, жаль, от клавиатуры мышцы не накачать. Авторы на нашем сайте были бы уже бодибилдерами. Ну да ладно, я не стал отчаиваться, ведь у меня остались маленькие сувенирные гвоздики золотого цвета. 

Я вооружился молотком и довольно легко и быстро прибил поролон к доске. Гвоздики довольно глубоко вошли в поролон, что абсолютно исключает любую возможность контактировать любым железным объектам с материнской платой. Затем я положил материнскую плату на место, где она должна быть в моем корпусе для ПК, и она очень устойчиво лежала.

Я уже смотрел на свой корпус для ПК с чувством, что ещё немного, и корпус готов. Осталось видеокарту поставить, и всё. Но потом я поднял глаза на стол и увидел там... блок питания. А я про него вообще забыл. И, как видите, места уже нет. Тут либо добавлять ещё одну доску, либо что-то думать. Я взял блок питания и положил его за материнскую плату, но мой корпус для ПК стал провисать то влево, то вправо, так как в задней части, где 24-pin разъем, там одно колесико. Я не знал, как выйти из этой непростой ситуации, и хотел даже бросить это дело, но меня вдохновлял Chimbal, и я не мог подвести своего учителя. В общем, пошел я в гараж искать то, не зная что. И я обратил внимание на пепельницу от какой-то машины и подумал, что она идеально подойдет.

Но, как оказалось, пепельница с нюансом. Посередине торчала металлическая пластина. Это хорошо с одной стороны, ведь она будет отлично держать блок питания, но с другой стороны, этой пластиной я могу полностью поцарапать блок питания и, как следствие, убить товарный вид перед потенциальным покупателем. Ну тут я сразу смекнул, что надо просто обмотать изолентой эту пластину, и проблема будет решена, что я собственно и сделал, и результат меня удовлетворил.

Осталось пластмассовую пепельницу прикрутить к раме моего корпуса, и в принципе всё готово. Я взял шуруповерт, одел сверло по дереву и просверлил два технических отверстия в пепельнице. Затем на саморезы прикрутил к корпусу. Установил блок питания в данную конструкцию, и скажу я вам откровенно: стоит как влитой.

Осталась только установка комплектующих в мой корпус для ПК, что у меня не вызвало уже никаких проблем. Затем я поставил мой системный блок на стол, где он будет благополучно трудиться в моих нуждах. А чтобы он никуда не убежал, на колесиках есть специальная защёлка, которая блокирует колёса. Я считаю, это очень удобно. Если надо передвинуть мой системный блок, нужно просто выключить блокировку колёс.

Ну вот, собственно, и всё. Я подключил все необходимые провода для корректной работы моего ПК и запустил его. Вентиляторы снизу моего корпуса идеально охлаждают тыльную сторону моей материнской платы, и в качестве бонуса появилась красивая красная подсветка, мелочь, а приятно. 


На этом всё, спасибо, кто прочитал, до новых встреч. Берегите себя!

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AleksK
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Ты внебрачный сын чучумбы и шешенбека? Оформление статьи как у чучумбы но плитка на фотках как в петушарне шешенбека.
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