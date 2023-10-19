Всем привет, у нас тут модно стало в комментариях рассуждать, как слабо развито в России протестное движение. Вот пока в развитых, "цЫвилизованных" странах чуть что, люди сразу выходят на улицы, устраивают массовые забастовки, вынуждая власть идти на уступки. У нас за свои права, по-настоящему, организованно и всерьез, массово никто не борется. Вот подняли для всех пенсионный возраст, реформа, которая негативно затронула каждого человека в стране. И вместо массового протеста, который парализовал бы государство, получился "пшик". И для этого есть подходящее объяснение. Вот мне тут коллега на работе в магазине DNS недавно заявила, что виной всему наш рабский менталитет, который нам насильно прививали 70 лет совкового рабства, когда свобода выражения личности всячески подавлялась, а людей зашугали репрессиями и Гулагом. В итоге, у людей до сих пор совковое мышление, вследствие чего выступать против власти, чтобы она не задумала, не принято.

Вернёмся в прошлое

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Итак, если мы вернемся в прошлое, мы увидим, что население России с древних времен активно противостояло усилению власти и ее гнету. Вспомним восстание Болотника в период Смуты, Степана Разина, соляной и медный бунт, а также массовый исход крестьян от крепостного права к казакам или на север к Поморам.

В конце концов, в эпоху абсолютизма и крепостничества в 18 веке при Екатерине II произошло не просто восстание, а настоящая крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева. Это событие приобрело такой масштаб и представляло такую угрозу для государства, что на подавление восстания пришлось привлечь даже Суворова.

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Крепостное право Отмена крепостного права ситуацию не разрядила. Противоречия между землевладельцами и вчерашними крепостными не были устранены и крестьяне не очень стеснялись свое недовольство высказывать, сжигая поместья, иногда вместе с помельщиками.

Во времена первой русской революции 1905 года, помимо первой в истории страны всероссийской стачки, массовых выступлений и вооруженного восстания в Москве, бушевала и натуральная крестьянская война.

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Таким образом, на протяжении всей дореволюционной истории народ постоянно проявлял активное недовольство, напору со стороны государства.

В годы гражданской войны и первые годы становления советской власти также бушевали активные восстания против большевиков. Однако в целом в советское время, где-то с середины 20-х и до середины 80-х годов, СССР не знал ни массовых протестных забастовок, ни уличных протестных беспорядков. Причины были комплексные. Помимо того, что государство, конечно, стремилось подавлять всякое недовольство, и были трагические случаи, как, например, события в Новочеркасске. Дело было еще и в том, что в странах Европы и США социальное недовольство проходили под лозунгами того, что же было достигнуто в СССР. У советских людей, одних из первых в мире, был 8-часовой рабочий день, оплачиваемый отпуск и пенсии. Социальные гарантии, отсутствие безработицы, расовой сегрегации и постоянных новых налогов и платных государственных услуг, за которые приходилось бороться, выходя на улицы в развитых и "цЫвилизованных" странах.

Перестройка

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Однако все изменилось в середине 80-х. В СССР началась перестройка. Власть открылась обществу и всячески стимулировала общественность активно участвовать в политической жизни страны. Советские люди с энтузиазмом и массово влились в этот процесс. Людям разрешили безнаказанно выражать свое мнение, в том числе и критическое отношение к политике правящей партии. Очень важно понимать - никто за это не наказывал, а руководство страны, наоборот, всячески стимулировало людей выходить на улицы.

Пошли на митинг!

Наверное, апогеем этой деятельности стал альтернативный митинг 7 ноября 1990 года, когда по улицам Москвы, столицы еще не умершего Советского Союза, прошли тысячи людей с призывом отдать под суд всю КПСС, покаяться, наконец, за все прошедшие 70 лет и поскорее встать на путь демократии. Транспаранты и плакаты были прекрасны :

В первых рядах, держась под руки с товарищами, шел наравне со всеми обычный парень из народа - Борис Ельцин :

Так что говорить о том, что люди не выходят на улицы протестовать из-за советского прошлого, не приходится. Такой свободы действия, какая была в СССР на стыке 80-х и 90-х, и такого количества людей, которые регулярно с энтузиазмом выходили на улицы с очередной активной позицией по очередному поводу, никогда в нашей истории не было :

Во время ГКЧП в августе 91 года десятки тысяч людей стихийно вышли на улицы отстаивать демократию :

Но вот демократия пришла. Обычный мужик из народа Борис Ельцин стал президентом....

Однако свой прибыльный бизнес и акции приватизированных народных богатств достались далеко не каждому....

Шоковая терапия, массовая безработица и приобретенная в советское время привычка по любому недовольству выходить на улицы, приводила людей к массовым митингам против теперь уже новой демократической власти :

Начало и конец митингов

1 мая 1993 года, когда были устроены сильнейшие в нашей новейшей истории беспорядки. Выступления были жестко подавлены ОМОНом, более 600 человек попали в больницы. Как думаете, человек который с энтузиазмом ходил на митинги под руки с Ельциным в 1990 году с криками "Долой банду КПСС!", который выходил на улицу в августе 1991 с криками "Долой хунту ГКЧП!", который 1 мая 1993 вышел на улицу с криками "Долой преступные реформы!" и впервые в жизни получил за это по голове дубинкой...

Пойдет ли еще раз таким лозунгом на улицу, когда выйдет из больницы? Я вот думаю, что нет, потому что после того дня чего-то подобного по масштабу и накалу повторить не удалось, а все попытки жестко пресекались.

Делёжка власти

Когда в октябре 1993 года начались разборки из-за власти между Ельциным и Хасбулатовым, попытки сторонников Верховного Совета выйти на улице и поддержать свою позицию, так как во время ГКЧП, не получилось. Этих людей либо тупо убивали на этих самых улицах, либо убирали с постов, как председателя Конституционного Суда, который признал тогда действия Ельцина незаконными.

А вы говорите, откуда у нас правовой нигилизм? Из совка, наверное. Ну да, ну да.

Конечно, удобно всех продолжать пугать чучелом Советского Союза, которого уже 30 лет нет, но надо признать, что демократические дубинки и демократические танки свою роль тоже сыграли и представляется далеко не последнюю роль....

Экономическое рабство

Сейчас дело даже не столько в ОМОНах и Росгвардиях, дело еще в экономическом рабстве, в которое попала большая часть населения. Люди у нас сейчас даже не замечают, насколько они бедные. Если лишить их всего того, что досталось им от советских, кстати, родителей, например, бывших советских приватизированных квартир и кредитов, в которых они погрязли, то они очень удивятся своему положению. Но они об этом не думают. Они думают о том, как вовремя внести плату по ипотеке, чтобы жилье не отобрали, и как прожить на микрозайме до зарплаты. И когда у тебя ипотека и дети, и пусть маленькая, но зарплата, пусть не очень, но хоть какая-то работа, то люди из этот ошейник будут держаться изо всех сил, потому как выбора у них другого нет.

И когда профсоюзы у нас в стране в лучшем случае служат для того, чтобы через них билеты в театр подешевле купить, а на твои трудовые права всем плевать, потому как армия безработных :

И всегда найдут вместо тебя желающего работать, "они" называют это здоровой конкуренцией на рынке труда, то человек трижды подумает, чтобы устроить забастовку или вообще мутить воду. Добавьте к этому эту потребительскую жвачку, которую люди жуют уже четверть века. Успеть потратить деньги, которых у тебя нет, на вещи, которые тебе не нужны. Карты с рассрочками, бонусы, акции, два по цене одного, новый смартфон каждый год, лучшие шмотки, автокредиты, отдых все включено, тройные бургеры и виски с колой. Все заняты тем, что тратят деньги, которые они не способны заработать, но тратить очень хочется и поэтому все сильнее и сильнее кредитуются. Эти люди думают о том, как взять кредит на шубу :

А не о том, что они оставят своим детям. А своим детям они оставят непогашенный график платежей, потухшие аккаунты в соцсетях и несколько гигабайт глупых фоток своей никчемной и пустой жизни.

Послесловие

Наверное трудно не согласиться, что среди людей все больше преобладает рабский менталитет, который безусловно играет на руку власть имущим. Но что порождает этих рабов? Мрачный совок, которого нет уже 30 лет или демократическое капиталистическое общество потребления? Как думаете? Пишите в комментариях...

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