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Рынок гражданских беспилотных летательных аппаратов стремительно растёт. Дроны уже используются не только для развлечений. Многие компании хотят применять беспилотники для доставки посылок, еды из ресторанов и даже органов для трансплантации. Но в этой подборке мы рассмотрим несколько простеньких квадрокоптеров, оборудованных камерой, которые можно сравнительно недорого купить на китайской площадке AliExpress.

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Начнём с весьма любопытного БПЛА, который называется Tello Drone. Интересный он тем, что в его создании принимало участие сразу три известных разработчика. Это DJI, Ryze Technology и Intel. Квадрокоптер отличается комфортным FPV-полётом (от первого лица), чем не могут похвастаться бюджетные решения. Весит БПЛА около 90 граммов.

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Фишка дрона – блочное программирование, совладать с которым будет под силу даже ребёнку. Аэросъёмка звёзд с неба не хватает, но и худшей в классе её назвать нельзя. Tello оборудован 5-мегапиксельной камерой, которая позволяет делать снимки разрешением 2592 х 1936 точек и снимать видео в формате HD с частотой 30 к/сек и программной стабилизацией.

Полётное время дрона составляет около 15 минут. Управлять аппаратом можно со смартфона и планшетного компьютера. К сильным сторонам квадрокоптера можно отнести динамичность, дизайн и цену. Недостатки – это отсутствие внешнего накопителя, из-за чего файлы сохраняются в память смартфона, и коллекторные моторы.

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Стоимость Tello Drone составляет на AliExpress чуть менее 100 долларов. Это самый доступный квадрокоптер, к которому приложила руку компания DJI, контролирующая три четверти мирового рынка гражданских беспилотников.

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Нельзя делать подборки недорогих товаров без решений китайской компании Xiaomi. В этой статье рассмотрим квадрокоптер MiTu. Это ещё один компактный беспилотный летательный аппарат, ориентированный на аудиторию начинающих пользователей.

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При этом коптер Xiaomi является не таким технологичным, как Tello Drone. Но и стоит он примерно на 20% дешевле. Дрон комплектуется четырёхъядерным процессором и системой датчиков визуального позиционирования.

Камера включает 2-мегапиксельный модуль для фото- и видеосъёмки, а также ИК-сенсор, который отвечает за реализацию режима воздушных боев. Xiaomi MiTu поддерживает полёт от первого лица, может автоматически подниматься в воздух, удерживать высоту и приземляться. Ещё одним плюсом дрона является встроенный накопитель вместимостью 4 ГБ. Весит модель менее 90 граммов.

В режиме FPV квадрокоптер может летать на удалении 50 метров. Полётное время БПЛА на одном заряде составляет 10 минут, что является одним из недостатков вместе с отсутствием стабилизации изображения. Для управления предусмотрено программное обеспечения на смартфон.

Сам дрон при заказе на AliExpress обойдётся в 70 долларов. Комплект с дополнительными пропеллерами стоит на 10 долларов дороже.

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Следующая весьма любопытная модель называется Wltoys XK X1. Вероятно, вы сразу же поймёте, глядя на неё, каким квадрокоптером вдохновлялись создатели. Внешне дрон сильно напоминает DJI Phantom 4, правда, стоит в несколько раз дешевле.

Это единственный квадрокоптер в ценовой категории до 200 долларов, который может похвастаться полноценным 2-осевым механическим подвесом. В паре с 5-мегапиксельной камерой, которая может записывать видео в разрешении 1080p Wltoys XK X1 является одним из лучших решений для аэросъёмки в своём сегменте.

Беспилотник с положительной стороны смог зарекомендовать себя, даже несмотря на не самую лучшую реализацию режима автоматической полёта. Ещё один недостаток – эффект желе в кадре. Кроме того, в программном обеспечении для смартфона отсутствует карта местности и добавить её не представляется возможным.

На этом о минусах говорить завершаем и переходим к сильным сторонам Wltoys XK X1. Квадрокоптер имеет GPS, может удерживать позицию, а время полёта составляет до 15 минут на одном заряде аккумулятора. Данная модель представляет собой не самый лёгкий летательный аппарат. Вес составляет свыше 0,5 кг, поэтому дрон подлежит обязательной регистрации в России.

Wltoys XK X1 на AliExpress стоит менее 160 долларов. При этом в зависимости от комплекта поставки цена может поднять ещё примерно на 10-20 долларов.

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MJX Bugs 5W – предпоследняя модель подборки. Квадрокоптер отличается агрессивным дизайном и является одним из самых популярных дронов среди новичков. БПЛА имеет 250-миллиметровую раму и весит примерно 400 граммов, т.е. регистрации и ему не избежать.

Квадрокоптер имеет 6-осевой гироскоп, адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частотных диапазонов 5 ГГц и 2,4 ГГц, бесколлекторные моторы MT1806 1500KV и 8-мегапиксельную камеру, способную записывать видео в формате Full HD. Камера построена на базе CMOS сенсора оптического формата 1/3,06 дюйма.

В режиме полёта от первого лица, максимальное расстояние составляет 300 метров. MJX Bugs 5W может развивать скорость до 60 км/ч, а время полёта составляет приблизительно четверть часа одном заряде аккумулятора.

Для управления беспилотником предусмотрено неплохое программное обеспечение, которое устанавливается на смартфон с операционной системой iOS или Android. Дрон поддерживает карты памяти максимальной вместимостью 32 ГБ.

Купить MJX Bugs 5W в базовой комплектации можно за 160 долларов. В зависимости от комплектации цена может подняться до 230 долларов (210 евро), т.е. вам придётся заплатить ещё пару долларов налога.

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Наконец, последний бюджетный квадрокоптер с недорогой камерой называется JJRC X12 Aurora. Он попал в список самых обсуждаемых новинок ушедшего года наряду с такими дронами, как Skydio 2, Parrot Anafi FPV и DJI Mavic Mini.

Кто-то может увидеть в JJRC X12 Aurora заимствование дизайна Mavic Air. Квадрокоптер отличается компактными габаритами и может складываться. Весит беспилотник 437 граммов. В сложенном состоянии размеры составляют 177 х 90 х 55 мм, а в разложенном – 177 х 196 х 70 мм.

Камера, установленная на 3-осевом подвесе, построена на базе датчика изображения разрешением 12 Мп. Оптический формат сенсора – 1/2,7 дюйма. Светосила оптики – f/2,6. Дрон может записывать видео в формате Full HD с частотой кадров 25 к-сек.

Радиоэлектроника позволяет JJRC X12 Aurora удаляться на расстояние 700 метров в режиме FPV-полёта. На одном заряде дрон может летать около 20 минут. А вот поддержка режима полёта по заданным точкам, увы, отсутствует.

Стоимость беспилотника на AliExpress немного превышает беспошлинный порог в России. Так, JJRC X12 Aurora можно купить за 235 долларов. Но сверху нужно будет доплатить лишь пару долларов.

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