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Скидки недели на AliExpress: наушники Xiaomi, смартфон Huawei и другие гаджеты до 200 евро

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На AliExpress скидки не прекращаются. Часть из них приурочена к «Празднику весны», который в Китае будут отмечать на ближайших выходных, 25 января, а часть из них действует просто потому, что так надо. Как бы там ни было, сейчас есть возможность прикупить несколько любопытных устройств, вложившись в бюджет 200 евро.

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За эти деньги можно купить, например, смартфон Huawei Mate 20 Lite и ещё останется на несколько аксессуаров к нему. Сам девайс обойдётся в 143,46 евро. За эти деньги вы получаете модель с 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ пользовательской и встроенным аккумулятором ёмкостью 3750 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки по проводу.

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Сердцем Huawei Mate 20 Lite выступает мобильный процессор Kirin 710. В смартфоне есть основная камера с разрешением 20 Мп + 2 Мп и фронтальная камера на базе двух модулей с тем же разрешением. Дисплей формата Full HD+ имеет диагональ 6,3 дюйма. Он построен на базе LTPS панели, а сканер отпечатков пальцев установлен в дисплей.

В ближайшее время Huawei Mate 20 Lite получит операционную систему Android 10 в составе программного обеспечения EMUI 10. Смартфон также располагает разъёмом для наушников, портом USB Type-C и чипом NFC. 

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Купить Huawei Mate 20 Lite

После покупки смартфона у вас остаётся ещё 56,54 евро. На них можно купить ещё два полезных гаджета. Мы могли бы рассказать только о двух выгодных предложениях, но затронем сразу четыре, а вы уже подберёте то, что вам нужнее.

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Первая модель – полностью беспроводные наушники Xiaomi Redmi AirDots стоимостью от 15,75 евро до 19,43 евро в зависимости от набора с учётом 23-процентной скидки. Она представляет собой TWS-решение с 7,2-миллиметровыми динамиками и автономностью 4 часа, которую обеспечивает пара аккумуляторов на 40 мАч. Футляр, оснащённый батареей на 300 мАч, увеличивает время автономной работы втрое.

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Корпус Redmi AirDots имеет защиту по стандарту IPx4. К кейсу это не относится, поэтому ему под дождь лучше не попадать. Габаритные размеры каждого наушника составляют 26,65 х 16,4 х 21,6 мм, а футляра – 62 х 40 х 27,2 мм.

Redmi AirDots сопрягаются со смартфонами на базе операционных систем iOS и Android по протоколу Bluetooth. Дальность соединения составляет до 10 метров. Поддержка кодеков apt-X не заявлена, как и работа с двумя устройствами одновременно.

Купить Xiaomi Redmi AirDots

Дешёвые наушники есть не только у Xiaomi, но и у других компаний, например, у Baseus. Модель W04 предлагается по цене от 24,34 евро до 27,05 евро.

Это ещё одни полностью беспроводные наушники, но уже в ином форм-факторе. Они поставляются с кейсом, оборудованным АКБ на 300 мАч. В самих же наушниках установлены батареи ёмкостью 37 мАч, которые обеспечивают время автономной работы на уровне 3 часов.

Кейс можно заряжать через порт USB Type-C или беспроводным путём. Синхронизация беспроводных наушников Baseus W04 с планшетными компьютерами и смартфонами выполняется через Bluetooth.

Купить Baseus W04

Также стоит отметить выгодное предложение на спортивный браслет Honor Band 5. Его стоимость составляет от 25,15 евро д 29,72 евро.

Трекер комплектуется матрицей AMOLED с разрешением 240 х 120 точек и поддержкой сенсорного управления. Цветной дисплей имеет диагональ 0,95 дюйма. Капсула с электроникой может похвастаться защитой от воды по стандарту 5ATM.

Спортивный браслет Honor Band 5 подключается к смартфонам Apple на iOS 8 и новее, а также к устройствам на базе ОС Android, начиная с версии v4.4. Протокол подключения – Bluetooth. Из сенсоров присутствуют гироскоп, датчик частоты сердечных сокращений и акселерометр.

Купить Honor Band 5

Спортивный браслет, беспроводные наушники, смартфон – всё это нужно заряжать. Эту проблему может решить универсальная мобильная батарея ёмкостью 20 000 мАч от компании Baseus, которая предлагается по цене 19,06 евро с учётом скидки 46%.

Павербанк может одновременно заряжать три устройства. Для этого предусмотрены два выхода USB Type-A и один USB-C. Сам портативный аккумулятор заряжается через порт micro-USB. На боковой грани есть четыре световых индикатора, каждый из которых соответствует 25% заряда.

Купить Baseus Powerbank 20000

Далее рассмотрим ещё пару беспроводных наушников, которые можно купить на AliExpress по низкой цене. Скидка 50% действует на модель MPOW H5.

Это решение с активным шумоподавлением. Их можно подключать к смартфону по протоколу Bluetooth, но при желании можно использовать кабель с интерфейсом Mini-Jack длина которого составляет 1,2 метра. Стоимость MPOW H5 составляет примерно 40 евро.

Купить MPOW H5

Чуть дешевле стоят полностью беспроводные наушники с шумоподавлением Xiaomi Mi AirDots Pro 2. Правда, при расширенном комплекте их цена достигает почти 57 евро.

Xiaomi Mi AirDots Pro 2 сопрягаются со смартфонами по Bluetooth. На одном заряде наушники могут проработать до 4 часов. С кейсом автономность повышается в три раза. Сам футляр заряжается через порт USB Type-C, а зарядку беспроводным путём не поддерживает.

Наушники оборудованы сенсорными панелями для удобного управления. Двойное нажатие по правому наушнику позволяет поставить воспроизведение на паузу или возобновить его, а по левому – вызывает голосового ассистента.

Купить Xiaomi Mi AirDots Pro 2

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