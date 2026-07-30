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На Lada Largus испытана система прогнозирования неисправностей на основе оптоволоконных датчиков
Инженеры МГТС установили на автомобиль Lada Largus систему волоконно-оптических сенсоров для мониторинга технического состояния узлов. Датчики размещены на подвеске, двигателе и коробке передач.
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На основе серийного авто Lada Largus инженеры МГТС развернули экспериментальный комплекс диагностики. На подвеску установлены четыре волоконно-оптических датчика, по одному — на двигатель и коробку передач. Сенсоры подключены к общему измерительному блоку, который активируется при запуске мотора, собирает вибрационные параметры и передаёт информацию в облачное хранилище через сотовую связь.

Изображение: Flux

Особенность оптоволоконных датчиков — отсутствие необходимости в питании непосредственно в точках измерения и устойчивость к электромагнитным помехам. К одному модулю может подключаться несколько сенсоров, что упрощает масштабирование системы.

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Тестирование проходило в условиях, похожих на реальную эксплуатацию: холодный пуск, движение в плотном траффике, интенсивные разгоны и торможения, длительная работа на холостых оборотах, передвижение по неровным дорогам. По вибрационному сигналу от подвески система определяет, находится ли автомобиль в движении или неподвижен. Показания с датчика двигателя позволяют отслеживать изменения оборотов, а сенсор на коробке передач фиксирует специфические вибрационные характеристики трансмиссии.

В настоящее время ведётся сбор данных. В дальнейшем систему предполагается объединить с телеметрическими параметрами автомобиля — оборотами, скоростью, нагрузкой для обучения алгоритмов, способных распознавать аномалии и прогнозировать возникновение неисправностей до их проявления. Разработчики рассматривают возможность применения технологии не только на коммерческом и служебном транспорте, но также на беспилотных платформах и для мониторинга инженерной инфраструктуры.

#россия #инновации #автоваз #диагностика #отечественный автопром #лада #lada largus #отечественный автомобиль #ларгус #система диагностики
Источник: www1.ru
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