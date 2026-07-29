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Hongqi провела испытания восполняющей 70% ёмкости за 3 минуты 41 секунду зарядной батареи
Китайский автопроизводитель Hongqi (подразделение FAW Group) обнародовал результаты испытаний опытного образца тяговой батареи с ускоренным режимом зарядки. Разработка велась совместно с компанией China Automotive New Energy Battery Technology (CNET).
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Hongqi представила прототип аккумуляторной батареи, ориентированной на сокращение времени зарядки. По данным производителя, тестовый образец продемонстрировал возможность достижения 70% заряда с начальных 10% за 3 минуты 41 секунду. При увеличении времени подключения до чуть более 8 минут уровень заряда достигает 97%.

Изображение: interestingengineering.com

В основе батареи заявлен пиковый зарядный коэффициент 12C. Для снижения внутреннего сопротивления элементов применён электролит с низкой энергией десольватации и композитное углеродное покрытие анода. По утверждению разработчиков, эти решения позволяют уменьшить внутреннее сопротивление ячеек на 15%. Для управления тепловыделением используется адаптивная жидкостная система терморегулирования, корректирующая режим охлаждения в зависимости от условий движения или стоянки. В ходе испытаний при температуре 25°C разница температур между элементами внутри батарейного блока не превышала 3°C.

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На рынке электромобилей в качестве одного из эталонных решений рассматривается батарея Blade Battery второго поколения от BYD. С использованием зарядных станций повышенной мощности она обеспечивает пополнение с 10 до 70% примерно за 5 минут. Таким образом, показатели прототипа Hongqi демонстрируют сокращение этого интервала примерно на минуту. В то же время в сообщении указывается, что батареи BYD уже устанавливаются на серийные автомобили, тогда как для разработки Hongqi пока не определены ни производственный график, ни конкретная модельная платформа для внедрения.

Отмечается, что большинство электромобилей премиального сегмента используют батареи с коэффициентом зарядки 4C или 5,5C — например, решения CATL Shenxing и Qilin, устанавливаемые на модели Zeekr и Li Auto, обеспечивают заряд с 10 до 80% за 10–11 минут.

В конце 2025 года Hongqi демонстрировала твердотельную батарею на тестовом автомобиле Tiangong 06. Быстрая зарядка рассматривается компанией как одно из конкурентных преимуществ при расширении присутствия на рынках Европы и Ближнего Востока. Дальнейшие сроки запуска нового аккумулятора в серийное производство не уточняются.

#китай #инновации #электромобиль #рекорд #быстрая зарядка #батарея #китайский автопром #hongqi
Источник: interestingengineering.com
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