Ограничения, вступившие в силу 28 июля, затронули также четырёхногих роботов и сетевые инверторы, используемые в системах возобновляемой энергетики и центрах обработки данных. Решение принято Федеральной комиссией по связи (FCC) на основании оценки рисков для национальной безопасности и критической инфраструктуры.

Федеральная комиссия по связи США внесла человекоподобных роботов, четвероногих роботов и сетевые инверторы в список оборудования, импорт которого ограничен из соображений безопасности. Решение опубликовано 28 июля и распространяется на устройства, требующие разрешения FCC для ввоза и реализации на американском рынке.

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В заявлении комиссии указывается, что меры направлены на защиту цепочек поставок и снижение рисков, связанных с использованием иностранных подключённых устройств. Ограничения не затрагивают продукцию, уже прошедшую сертификацию до вступления постановления в силу, и не предполагают изъятия из эксплуатации уже разрешённых моделей.

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По оценкам FCC, инверторы зарубежного производства могут быть использованы для нарушения работы энергосистем, несанкционированного доступа к данным или удалённого управления объектами. В отношении роботов, оснащённых камерами и датчиками, высказывались опасения о возможности их применения для сбора информации или скрытого наблюдения. Председатель FCC Брендан Карр подтвердил, что указанные категории оборудования включены в ограничительный перечень.

Китайские производители занимают значительную долю на глобальном рынке человекоподобных роботов. По данным отраслевой статистики, шесть из десяти крупнейших компаний в этом сегменте базируются в Китае, на них приходится около 87% мировых поставок. Среди ведущих вендоров — Agibot, Unitree, UBTech, Leju Robotics, Engine AI и Fourier Intelligence. Введение запрета фактически закрывает для большинства новых моделей этих производителей доступ на американский рынок. Поскольку отрасль характеризуется быстрым обновлением продукции, ограничение поставок сертифицированными ранее образцами может снизить конкурентоспособность китайских компаний в США.

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Для американских производителей роботов, включая Figure AI, Agility Robotics, Apptronik и 1X, создаются условия для расширения присутствия на внутреннем рынке. Ряд стартапов разрабатывает собственные платформы и компоненты при поддержке инвестиционных средств. Сторонники мер указывают на возможность укрепления национального производственного сектора и снижения зависимости от иностранных технологий, хотя отмечается, что снижение конкуренции потенциально может уменьшить стимулы к инновациям.

Китайское правительство выразило осуждение решения американских властей. В официальном заявлении Пекин обвинил Вашингтон в политизации торговых и технологических вопросов и предупредил о принятии ответных мер для защиты национальных интересов. Также была высказана позиция в пользу расширения международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта вместо введения дополнительных ограничений.