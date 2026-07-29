Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) передала на испытания четвёртую серийную газовую турбину ГТД-110М, разработанную и произведённую на рыбинском «ОДК-Сатурн». Изделие успешно прошло трёхдневные стендовые тесты и подтвердило мощность 115 МВт.

На рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн», входящем в Объединённую двигателестроительную корпорацию (Ростех), изготовлена четвёртая серийная газотурбинная установка ГТД-110М. Изделие успешно выдержало приёмо-сдаточные испытания: на протяжении трёх суток турбина стабильно выдавала номинальную мощность 115 МВт, поставляя электроэнергию в сеть.

Изображение: rostec.ru

ГТД-110М — первая российская турбина мощностного диапазона от 90 до 130 МВт. Она используется в качестве привода генераторов в газотурбинных и парогазовых энергоблоках общей мощностью до 500 МВт. КПД установки составляет 36% — это показатель, сопоставимый с лучшими зарубежными аналогами в энергетическом машиностроении.

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Исполняющий обязанности директора программы ГТД большой мощности «ОДК-Сатурн» Виктор Рогожин отметил, что внедрение таких турбин способствует укреплению энергосистемы страны, покрытию дефицитов генерации и развитию промышленной инфраструктуры. По его словам, российская машина легче и компактнее импортных аналогов, что облегчает её транспортировку и монтаж на объектах заказчиков.

Параллельно с серийным производством ведётся работа по улучшению эксплуатационных параметров. В ближайших планах — сокращение вредных выбросов в 6–8 раз, увеличение ресурса до 125 тысяч эквивалентных часов и внедрение решений, уменьшающих продолжительность регламентных работ и капитальных ремонтов.

ГТД-110М создавалась как прямая замена импортным энерготурбинам в критической инфраструктуре. Уникальные конструкторские решения обеспечивают сочетание высокой надёжности и топливной эффективности. Серийный выпуск этих машин снижает зависимость от зарубежных поставщиков и повышает энергетическую безопасность России. Пятая и последующие установки уже находятся в стадии производства. Ввод новых агрегатов в эксплуатацию ожидается в ближайшие годы.