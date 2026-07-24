Однако после публикации квартальной отчётности акции производителя обвалились на 14,5%, а рыночная стоимость потеряла $214,5 млрд за один день.

Во втором квартале Tesla произвела 451 758 автомобилей и поставила 480 126, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и стало лучшим показателем в истории компании. Рост последовал за несколькими кварталами падения продаж год к году. Основной объём поставок пришёлся на Model 3 и Model Y (467 762 единицы), оставшиеся (12 364 автомобиля) распределились между Model S и Model X (выпуск которых уже прекращён), Cybertruck и Semi.

Изображение: ChatGPT

Рост продаж был обеспечен повышенным спросом в ряде европейских стран (Португалия, Словения, Литва), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Австралия, Южная Корея, Япония, Тайвань, Таиланд). Определённую роль сыграла новая трёхрядная версия Model Y L, хотя её вклад в общий объём компания не раскрывает. Кроме того, аналитики связывают рост интереса к электромобилям в Европе с повышением цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

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Финансовые показатели также продемонстрировали рост: общая выручка увеличилась на 26% до $28,24 млрд, превысив прогнозы. Автомобильный сегмент принёс $20,52 млрд (+23%), энергетический бизнес — $3,14 млрд (+13%), услуги и прочие направления — $4,58 млрд (+50%). Однако на этом позитивном фоне валовая маржа снизилась с 17,2% до 16,8%, а чистая прибыль по GAAP упала на 5% до $1,11 млрд. Аналитики ожидали маржу на уровне 19,4%.

Основные причины падения прибыли — опережающий рост операционных расходов, связанный с крупными инвестициями в искусственный интеллект и другие НИОКР, снижение доходов от продажи регуляторных кредитов и уменьшение средней цены реализации электромобилей. Инвесторы, по-видимому, ожидали более сильной прибыли на фоне рекордных продаж, что и привело к столь резкой реакции рынка. Тем не менее квартальные поставки подтверждают восстановление спроса на продукцию компании после прошлогодней стагнации.