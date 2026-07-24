АвтоВАЗ с 27 июля по 16 августа уходит в плановый корпоративный отпуск, который будет использован для ремонта и модернизации оборудования, а также подготовки к выпуску новых моделей.

В период остановки конвейера на тольяттинском автозаводе проведут масштабное техническое переоснащение производственных линий. Работы затронут сварочные, окрасочные и сборочные цеха — в общей сложности предстоит выполнить более 13 тысяч различных операций, включая ремонт оборудования, замену изношенной оснастки и обновление инженерных систем. Часть мероприятий направлена на улучшение условий труда сотрудников и повышение безопасности на рабочих местах.

Изображение: ChatGPT

Особое внимание уделят подготовке к запуску LADA Azimut — модели, которая должна стать ключевой новинкой в модельном ряду бренда. В рамках этих работ запланирован монтаж роботизированного манипулятора для установки лобового стекла, что позволит автоматизировать один из сложных технологических процессов. Также будет внедрена система автоматизированного нанесения клея-мастики на кузовные детали, повышающая качество антикоррозионной обработки.

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Помимо подготовки к Azimut, часть производственного ресурса направят на развитие других моделей. В частности, идёт подготовка к серийному выпуску LADA Granta, оснащённой автоматической трансмиссией, — эта модификация запланирована к запуску на 2027 год. Работы по адаптации оборудования и настройке технологических процессов будут проводиться параллельно с основными мероприятиями, чтобы обеспечить плавный переход к производству новых версий.

Финансирование всех проектов, включая модернизацию цехов и подготовку модельного ряда, превысит 370 млн рублей. Общая трудоёмкость работ оценивается в более чем 80 тысяч человеко-дней. Завершить все запланированные мероприятия и выйти на штатный режим работы предполагается к концу августа.