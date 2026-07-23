Учёные полагают, что найденные захоронения принадлежали представителям городской элиты, чьё благосостояние строилось на контроле над торговлей медью.

Раскопки у древнего города Хала Султан Текке ведутся с 2010 года, но находка 2023 года стала самой значительной. В двух подземных камерах, доступ к которым осуществлялся через узкий проход, обнаружено более 500 целых предметов. Около половины из них — импортные: золото и слоновая кость из Египта, лазурит, сердолик и бирюза из Афганистана, Индии и Синайского полуострова, янтарные украшения из региона Балтийского моря. Керамические сосуды преимущественно произведены на территории современной Греции, а также в Турции, Сирии, Палестине и Египте.

Изображение: popularmechanics.com

Особое внимание исследователей привлекли золотые диадемы — налобные украшения со следами носки, что указывает на их повседневное использование, а не только ритуальное значение. На них выгравированы изображения быков, газелей, львов и цветов. Также найдены две диадемы меньшего размера, предположительно детские. В гробницах обнаружены бронзовое оружие с инкрустацией из слоновой кости и золотая печать из твёрдого минерала гематита с надписями, содержащими имена богов и правителей.

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Среди сохранившихся скелетов — останки женщины с годовалым ребёнком, рядом с которым лежала керамическая игрушка. Как отмечает руководитель экспедиции Петер Фишер, богатство погребального инвентаря позволяет предположить, что в этих камерах покоились члены городской администрации, хотя форма правления в Хала Султан Текке остаётся неизвестной.

Город, занимавший площадь около 25 гектаров, был одним из крупнейших центров восточного Средиземноморья в бронзовом веке. Его процветание обеспечивалось добычей и переработкой медной руды из Тродосских гор. Медь вывозилась в соседние регионы, где в сочетании с оловом становилась основой для производства бронзы. Анализ диадем и погребальных пластин показал, что они изготовлены на Кипре, но в их орнаментике прослеживаются египетские, минойские, микенские и ближневосточные мотивы, переработанные в уникальный местный стиль. Это свидетельствует о высоком уровне мастерства кипрских ремесленников и об активных культурных обменах, пронизывавших всё Средиземноморье того времени.