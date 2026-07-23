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«Росатом» ввел в строй крупнейший в России ветропарк мощностью 300 МВт в Дагестане
Госкорпорация «Росатом» завершила строительство Новолакской ветроэлектростанции в Дагестане — самого мощного ветропарка в стране. Установленная мощность станции достигла 300 МВт, что сопоставимо с атомным энергоблоком средней мощности. Проект стал десятым в портфеле «Росатома» и частью стратегии по развитию ветроэнергетики, которая уже обеспечивает 44% всей ветрогенерации России.
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Вторая очередь станции, запущенная в эксплуатацию, добавила 59 ветроустановок мощностью 147,5 МВт. Теперь на Новолакской ВЭС работает 120 турбин по 2,5 МВт каждая. Плановая годовая выработка составляет 879 млн кВт*ч, чего достаточно для обеспечения электроэнергией более 240 тыс. домохозяйств. А это, в свою очередь, около 9% от общего потребления республики.

Изображение: ChatGPT

Выбор Дагестана обусловлен высоким ветровым потенциалом региона: постоянные ветры с Каспийского моря создают одни из лучших условий для ветрогенерации в стране. Кроме того, энергосистема республики традиционно дефицитна, и новая ВЭС позволяет частично закрыть эту потребность.

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С вводом Новолакской станции портфель ветроэнергетических проектов «Росатома» внутри страны достиг 2 ГВт, из которых 1,3 ГВт уже введены в эксплуатацию. Это около 44% от совокупной установленной мощности всех ветропарков России — практически каждая вторая ветроустановка в стране принадлежит госкорпорации.

Основные узлы и оборудование производятся на отечественных заводах, а управление ветропарками обеспечивается российской системой автоматизации. Важным преимуществом ветрогенерации является короткий инвестиционный цикл — строительство ветропарка занимает 1–2 года, тогда как на сооружение традиционных мощностей требуется не менее пяти лет. Это позволяет оперативно решать проблемы локального энергодефицита, пока возводятся крупные атомные станции.

Как отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев, в соответствии с поручением президента госкорпорация уже разворачивает работы по строительству Приморской АЭС на Дальнем Востоке с вводом в начале 2030-х годов. Параллельно там планируется строительство ветропарков общей мощностью около 400 МВт. Основные работы начнутся в конце 2026 года, а поэтапный ввод в эксплуатацию запланирован на 2027–2029 годы.

#россия #росатом #возобновляемая энергетика #дагестан #электростанция #возобновляемые источники энергии #ветровая энергия #генерация энергии #ветровая турбина #лихачев
Источник: strana-rosatom.ru
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