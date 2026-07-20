Новый метод, основанный на широкоформатной ионной обработке, сокращает время изготовления более чем в 100 раз по сравнению с традиционными подходами.

Китайская научная группа представила прорывную технологию производства фотонных микросхем, которая может кардинально ускорить развитие оптических вычислений. Вместо традиционного метода сфокусированного ионного пучка, создающего структуры последовательно, исследователи применили параллельную обработку: широкий ионный луч одновременно преобразует тысячи двумерных наноструктур в трёхмерные архитектуры на всей поверхности 4-дюймовой пластины.

Изображение: interestingengineering.com

По словам авторов разработки, новый подход обеспечивает угловую однородность более 97% и сокращает производственное время на два порядка. Технология объединяет ионное травление с методом самоскладывания по принципу «оригами», что позволяет сохранять нанометровую точность при масштабировании на уровень целых пластин.

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Разработка появилась в момент, когда страны и корпорации активно вкладываются в фотонные технологии для ИИ-вычислений, где требуются всё более быстрые и энергоэффективные решения. Компании Intel, TSMC, Ayar Labs, Lightmatter, а также исследовательские центры Imec (Бельгия) и NTT (Япония) ведут гонку в области кремниевой фотоники и оптических межсоединений. Китай также усилил присутствие в этом секторе: Академия наук и Huawei расширяют программы по созданию передовых фотонных чипов.

Переход к трёхмерной архитектуре позволяет увеличить плотность компоновки, снизить помехи и реализовать функции, недоступные для двумерных решений. Однако до сих пор основным барьером оставалось сложное и медленное производство. Новая технология, как утверждают исследователи, снимает это ограничение, открывая путь к массовому выпуску 3D-оптических чипов для высокопроизводительных вычислений, коммуникаций и сенсорики следующего поколения.