Для работы комплекс использует энергию перевозимой машины.

Инженеры НГТУ разработали конструкцию, которая может изменить подход к перемещению тяжелой техники в труднодоступных регионах. Разработанная платформа представляет собой роторно-винтовую систему, лишенную силового агрегата, но при этом демонстрирующую проходимость там, где безнадежно вязнут колеса.

Изображение: Reve Art

Секрет эффективности — в способе приведения механизма в действие. Платформа не требует внешнего источника энергии: она подключается к гидравлике и мотору транспортируемого объекта, будь то сельскохозяйственный трактор, строительная машина или беспилотный модуль. Это усилие запускает вращение двух массивных винтов, смонтированных по бортам, которые и обеспечивают движение.

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Принцип работы винтов адаптируется к типу поверхности. На воде, рыхлом снегу или в жидкой грязи лопасти функционируют как гребные винты — захватывают и отбрасывают мягкую среду. На твердых покрытиях, включая лед, укатанный снег или каменистый грунт, сцепление обеспечивают специальные зацепы, расположенные на кромках лопастей; они буквально вгрызаются в опору, позволяя платформе уверенно ползти вперед.

Сценарий использования выглядит так: когда обычная машина упирается в непреодолимый участок, она заезжает на платформу по типу автовоза и фиксируется. После подсоединения гидравлических магистралей управление движением полностью переходит к водителю перевозимой техники, который остается за рулем своего транспортного средства. Маневрирование осуществляется по гусеничному принципу — изменением частоты вращения левого и правого винтов, что обеспечивает высокую маневренность даже в стесненных условиях.

Главное преимущество перед классическими вездеходами — отсутствие необходимости в отдельном двигателе, топливном баке и трансмиссии, что делает систему легче и дешевле в производстве. Кроме того, платформа не требует сложной перестройки перевозимой машины и подходит для работы с широким спектром техники — от гусеничных бульдозеров до колесных роботизированных комплексов. Благодаря универсальности интерфейсов, одна такая платформа способна обслуживать парк разнородных машин, обеспечивая их оперативную доставку в районы болот, лесотундры и арктического шельфа, где традиционные транспортные схемы либо слишком дороги, либо вовсе неприменимы.