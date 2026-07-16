Калининградский янтарный комбинат (входит в Ростех) к 80-летию региона изготовил «Кубок Победителей». Это самое крупное в истории российского янтарного производства изделие. Высота кубка достигает 124 сантиметров, вес — 32,9 килограмма.

На янтарном комбинате в Калининграде, входящем в структуру Ростеха, создано уникальное произведение — «Кубок Победителей». Изделие приурочено к 80-летию Калининградской области. По габаритам и массе оно превосходит все аналоги, когда-либо выпускавшиеся в России: высота кубка около 124 см, вес без малого 33 кг. До этого времени самым внушительным считалась янтарная ваза «Изобилие» 1954 года, чья высота не превышала 105 см, а масса составляла около 10 кг.

Изображение: rostec.ru

В основе кубка — пейзажный янтарь. Этот минерал входит в число редчайших и ценнейших разновидностей данного самоцвета. Процентная составляющая в общем объёме добычи не превышает 2%. Камень назван таким образом из-за природных разводов и переливов, образующих уникальные узоры на поверхности.

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Работа над кубком велась четыре месяца. В процессе были задействован целый десяток мастеров. Чаша собрана из 2000 частей методом мозаики: каждый элемент обрабатывался и подгонялся вручную. Дополнительное оформление включает резные композиции и две иконы, выполненные в рукописной технике. Одна из них — образ Георгия Победоносца, традиционно воспринимаемого как символ мужества и защиты.

Как отметила заместитель гендиректора комбината Майя Скворцова, изделие стало символом развития региона и объединило классические школы обработки янтаря: мозаику и художественную резьбу. Кубок будет передан в музей предприятия и станет доступен к просмотру для всех желающих.

Комбинат остаётся уникальным предприятием в мире, где янтарь добывают и перерабатывают в промышленных масштабах. С 2021-го на его базе работает современное ювелирное производство. В год здесь выпускается около 170 тысяч сувенирных и ювелирных изделий.