Очередной борт прибыл на авиабазу в Виннипеге, и к 2030 году флот из 16 Kingfisher должен достичь полной боеготовности.

Канадские ВВС расширяют применение транспортных самолётов C295 производства Airbus Defence & Space для поисково-спасательных миссий. В Канаде машина получила обозначение CC-295 Kingfisher. Контракт на поставку 16 таких самолётов был подписан в 2016 году в рамках замены устаревших C-130H Hercules и DHC-5 Buffalo.

Изображение: flightglobal.com

CC-115 Buffalo выведен из эксплуатации в 2022 году. Пять C-130H также сняты с вооружения, ещё пять остаются в строю. Первый CC-295 поступил на базу Комокс в 2020 году, однако полноценная эксплуатация началась только в мае 2025 года из-за задержек с сертификацией. Комокс стал первой действующей базой, а второй в январе 2026 года — Гринвуд.

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10 июля RCAF объявила о прибытии первого CC-295 на базу Виннипег — одну из четырёх, где базируются поисково-спасательные самолёты. 435-я эскадрилья, ранее летавшая на C-130H, начнёт переход на Kingfisher до конца года. Ещё несколько машин разместят на базе Трентон в Онтарио. Полная боеготовность флота запланирована на 2030 год.

SAR-версия C295 уступает C-130 в дальности, но оснащена современными сенсорами: системой улучшенного видения Collins Aerospace, оптико-электронной камерой L3Harris Wescam MX-15, радаром Elta Systems ELM-2022A и каналом передачи данных. Вся информация выводится на тактическую систему Airbus. Канадские машины также получили аварийный люк над кабиной, нашлемный дисплей и дополнительные топливные отсеки для увеличения дальности.