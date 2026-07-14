Параллельно правительство перенесло сроки передачи 63 лайнеров авиакомпаниям на 2026–2029 годы, увеличив финансирование проекта почти на 66% — до 290,7 млрд рублей.

За три года цены на новые российские самолёты МС-21, SJ-100 и Ту-214 выросли на несколько десятков процентов, а сроки их поставок сдвинулись до конца десятилетия. В январе 2023 года правительство утвердило программу льготного лизинга 63 самолётов (34 SJ-100, 18 МС-21 и 11 Ту-214) общей стоимостью 175,4 млрд рублей. Поставки планировались на 2023–2025 годы.

Изображение: Flux

В новой редакции распоряжения стоимость проекта увеличена до 290,7 млрд рублей. Дополнительные 115,3 млрд рублей выделены из Фонда национального благосостояния в 2026 году. Сроки реализации сдвинуты до 2029 года. Первые SJ-100 должны поступить авиакомпаниям в августе 2026 года, последний — в январе 2029-го. Поставки МС-21 запланированы на 2027–2028 годы, Ту-214 — до апреля 2029 года.

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Цена одного SJ-100 выросла с 2,3 млрд рублей до 3,78 млрд рублей (+57%). Стоимость МС-21 увеличилась с 3,1–3,3 млрд до 5,34 млрд рублей (+65%). Наиболее существенно подорожал Ту-214 — с 3,2 млрд до 6 млрд рублей (+86%). По некоторым оценкам, рыночная стоимость Ту-214 приближается к 8,9 млрд рублей, а МС-21 — к 7,6 млрд.

Из документа исчезло упоминание «Аэрофлота» как единственного получателя — теперь самолёты предназначены для российских авиакомпаний в целом. Параллельно возникли сложности с контрактом S7 на поставку до 100 Ту-214. Перевозчик настаивает на модернизации кабины под двухчленный экипаж вместо трёхчленного, однако Казанский авиазавод пока не готов гарантировать эти работы. Модернизация кабины, по оценкам, потребует более 20 млрд рублей бюджетных средств.