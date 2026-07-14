Международная команда путешественников во главе с южноафриканским продюсером Йоханом Баденхорстом финишировала в Магадане. За 70 дней участники экспедиции преодолели более 15 тысяч километров на автомобилях «Урал» от Баренцева моря до Охотского побережья.

Международная экспедиция Voetspore, одним из организаторов которой выступил автозавод «УРАЛ», достигла Магадана 8 июля. Возглавляемая продюсером и путешественником Йоханом Баденхорстом южноафриканская команда успешно завершила переход через всю страну — от берегов Баренцева моря до Охотского побережья.

Изображение: uralaz.ru

Старт был дан 9 мая в Мурманске. За 70 дней экипаж на грузовиках «Урал-80» и «Урал 5557» преодолел более 15 тысяч километров, пересек 30 регионов страны. Экспедиция совмещала функции испытательного пробега и съёмочной командировки. Путешественники запечатлели на видео и фото культурные и природные достопримечательности, быт и традиции народов России.

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Маршрут охватил десятки городов — от Вологды и Волгограда до Иркутска и Новосибирска. Участники экспедиции посетили озеро Байкал, степи и тундру, ознакомились с московским метро, монументом «Родина-мать зовёт!», Казанским кремлём и мемориалом «Маска скорби». 30 мая колонна прибыла в Миасс — город, где выпускают грузовики «Урал». На заводе гостей встретили с почётом, провели экскурсию по городу и музею минералогии, познакомили с местной кухней.

Изображение: uralaz.ru

Без происшествий не обошлось. В Саратовской области один из автомобилей завяз в болотистой местности, и на его эвакуацию потребовались почти сутки. Лидер экспедиции, увлёкшись съёмкой, несколько раз терял связь с основной группой в крупных городах, однако каждый раз находил дорогу к колонне. На подходе к Магадану путешественники стали очевидцами аварии и первыми начали оказывать помощь пострадавшим.

Выбор грузовиков «Урал» объяснялся сложностью маршрута. «Урал-80» (4×4) и передвижной дом на шасси «Урал 5557» (6×6) подтвердили свою способность работать в условиях бездорожья, болот и сурового климата. Баденхорст признался, что самым ярким впечатлением от поездки стали не только ландшафты, но и люди — их открытость и гостеприимство. Отснятый материал станет основой документальной ленты о России для зрителей за рубежом.