Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
КРЭТ впервые показал на «Дрон Экспо-2026» беспилотники «Сатурн» для мониторинга и доставки
На международной выставке в Казани концерн «Радиоэлектронные технологии» впервые представил линейку беспилотных платформ «Сатурн». Аппараты оснащены интеллектуальными системами навигации и управления на базе технического зрения и искусственного интеллекта.
реклама

Международная выставка «Дрон Экспо-2026» в Казани стала площадкой для премьеры двух беспилотных систем от КРЭТ, входящего в структуру Ростеха. Раменское приборостроительное конструкторское бюро разработало аппараты «Сатурн-30» и «Сатурн-10» с нуля. Все компоненты — отечественного производства. От момента запуска проектирования до первых лётных испытаний прошло полгода.

Изображение: rostec.ru

Модель «Сатурн-30» весит 30 килограммов. Время полёта составляет до часа. Скорость может достигать 180 километров в час, а потолок — 3 тысячи метров. Машина рассчитана на доставку грузов до 7 килограммов и может применяться для наблюдения за территориями.

реклама

Младшая модель «Сатурн-10» имеет массу 10 килограммов. Длительность полёта — полчаса. На борту установлена оптико-электронная станция, которая автоматически находит, идентифицирует и отслеживает цели, а затем передаёт данные оператору. Дрон предназначен для поисковых операций и мониторинга.

Обе платформы работают на электрических двигателях. Встроенный интеллектуальный комплекс отвечает за автономное движение и выполнение полётных заданий с применением алгоритмов ИИ. Архитектура систем открыта, что позволяет устанавливать дополнительное оборудование в зависимости от потребностей заказчика.Представители Ростеха подчеркнули, что выпуск собственной линейки дронов стал для КРЭТ естественным шагом в развитии. Новые аппараты должны расширить применение беспилотников в гражданской сфере.

Выставка «Дрон Экспо-2026» работает в Казани с 8 по 10 июля. Форум объединил более 230 участников из России и других государств. Экспозиция охватывает разработки для промышленности, энергетики, сельского хозяйства, логистики и инфраструктурного мониторинга.

#бпла #беспилотная авиация #поисковая система #наблюдение #беспилотная логистика #поисково-спасательная операция #дрон экспо-2026 #сатурн-10 #сатурн-30
Источник: rostec.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На российских онлайн-площадках появились предложения о продаже мини-НПЗ от 1 млн рублей
Люк Спарк представил трейлер фантастического вестерна «Динозавры Дикого Запада»
В Китае разработали новый способ размещения электромобилей на грузовых судах
Digital Chat Station: смартфон Honor с выдвижной камерой-роботом дебютирует в августе
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 в Crimson Desert и других современных играх
Новый метод измерения показал истинные размеры нашей галактики Млечный Путь
Зонд New Horizons вышел из самой долгой спячки, находясь в 9,5 млрд км от Земли
Сборка на Core i7-4790 с RX 570 протестирована в ряде популярных игр
«АвтоВАЗ» начал производить Lada Aura с климат-контролем
В России в свободной продаже замечены мини-НПЗ стоимостью от 1 млн рублей
MLID и HUB обсудили RTX 6000: карты с 8 ГБ VRAM станут неиграбельными, 16 ГБ — абсолютный минимум
Энтузиаст протестировал RTX 2080 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде современных игр
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 обогнал предшественника на 22-29% в бенчмарке Geekbench
Телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал неизвестный химический сигнал на поверхности Титана и Плутона
Электромобиль Leapmotor T03 в Германии предлагают в лизинг всего за $56 в месяц
Россия может поставить новые региональные самолёты Ил-114-300 в Индонезию
MOZA создала оборудование для авиасимуляторов с дисплеями и панелями как в Boeing и Airbus
Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестирована на ПК с RX 580 и Ryzen 5 5600
GPD представила мини-ПК GPD BOX на чипах Core Ultra X7 356H и Core Ultra X7 358H с разъёмом MCIO 8i
ComputerBase протестировали Assassin’s Creed Black Flag Resynced — от консолей до RTX 5090

Популярные статьи

Телевизор вместо игрового монитора для ПК – личный опыт, настройка и нюансы выбора
Собираем выгодный и шустрый игровой ПК, пока рост цен не сделал его недоступной покупкой
PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter