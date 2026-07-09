На международной выставке в Казани концерн «Радиоэлектронные технологии» впервые представил линейку беспилотных платформ «Сатурн». Аппараты оснащены интеллектуальными системами навигации и управления на базе технического зрения и искусственного интеллекта.

Международная выставка «Дрон Экспо-2026» в Казани стала площадкой для премьеры двух беспилотных систем от КРЭТ, входящего в структуру Ростеха. Раменское приборостроительное конструкторское бюро разработало аппараты «Сатурн-30» и «Сатурн-10» с нуля. Все компоненты — отечественного производства. От момента запуска проектирования до первых лётных испытаний прошло полгода.

Изображение: rostec.ru

Модель «Сатурн-30» весит 30 килограммов. Время полёта составляет до часа. Скорость может достигать 180 километров в час, а потолок — 3 тысячи метров. Машина рассчитана на доставку грузов до 7 килограммов и может применяться для наблюдения за территориями.

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Младшая модель «Сатурн-10» имеет массу 10 килограммов. Длительность полёта — полчаса. На борту установлена оптико-электронная станция, которая автоматически находит, идентифицирует и отслеживает цели, а затем передаёт данные оператору. Дрон предназначен для поисковых операций и мониторинга.

Обе платформы работают на электрических двигателях. Встроенный интеллектуальный комплекс отвечает за автономное движение и выполнение полётных заданий с применением алгоритмов ИИ. Архитектура систем открыта, что позволяет устанавливать дополнительное оборудование в зависимости от потребностей заказчика.Представители Ростеха подчеркнули, что выпуск собственной линейки дронов стал для КРЭТ естественным шагом в развитии. Новые аппараты должны расширить применение беспилотников в гражданской сфере.

Выставка «Дрон Экспо-2026» работает в Казани с 8 по 10 июля. Форум объединил более 230 участников из России и других государств. Экспозиция охватывает разработки для промышленности, энергетики, сельского хозяйства, логистики и инфраструктурного мониторинга.