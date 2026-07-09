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LADA Aura оснастили автоматической климат-системой и телематикой LADA Connect
Новые опции вошли во все комплектации, начиная с базовой версии «Премьер».
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Атозавод Lada приступил к изготовлению обновленной модели Aura. Инженеры АвтоВАЗа внедрили в конструкцию модели климат-контроль, который функционирует аналогично ранее установленному на LADA Vesta. Устройство поддерживает заданные пользователем параметры температуры. Для Aura это решение особенно значимо, так как модель имеет больше места для задних пассажиров — расстояние для ног достигает 1060 миллиметров.

Изображение: Grok 

Слудующей значимой модификацией стало внедрение телематического модуля LADA Connect Старт. Через программу на смартфоне «Мир LADA» водители получили удалённый доступ к ряду функций. С помощью телефона можно отслеживать координаты автомобиля, контролировать объём горючего в баке, температуру двигателя и заряд АКБ. Система также позволяет проверять положение дверей, крышки багажника и состояние силового агрегата. Такие возможности особенно востребованы в ситуациях, когда транспортным средством пользуются несколько человек.

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Низкая комплектация «Премьер» включает четыре подушки безопасности, электронную систему стабилизации, круиз-контроль, подогрев всех сидений и руля, систему бесключевого доступа с возможностью дистанционного запуска двигателя, а также мультимедийный комплекс LADA EnjoY с 7-дюймовым сенсорным экраном. Топовая версия «Статус» отличается двухцветной панелью приборов, кожей на сиденьях (доступна в чёрном и светло-сером исполнении) и мультимедийной системой LADA EnjoY с диагональю дисплея уже 10 дюймов.

#россия #автомобиль #автоваз #lada #автопром #lada aura #отечественное автомобилестроение #lada connect
Источник: lada.ru
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