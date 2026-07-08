На международной выставке «ИННОПРОМ-2026» в Екатеринбурге концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) впервые представил широкой публике автономную мобильную платформу «Элли» с роботизированным манипулятором. Кроме того, в экспозиции показаны электрозарядные станции, инновационный полувагон и мусоросортировочные комплексы.

На стенде Уралвагонзавода в рамках «ИННОПРОМ-2026» представлена автономная платформа «Элли», созданная инженерами НПО «Электромашина». Устройство предназначено для решения задач в сфере логистики и промышленности. Размеры платформы — от 3000 до 3500 мм в длину, 1440 мм в ширину и 600 мм в высоту. Она способна транспортировать грузы массой до трёх тонн. Управление осуществляется в автоматическом режиме, ориентация в пространстве обеспечивается системой технического зрения. Предусмотрена возможность быстрой замены навесного оборудования, что позволяет использовать устройство для перевозки грузов, уборки территорий или выполнения крановых операций.

Изображение: rostec.ru





Кроме того, в экспозиции представлены зарядные станции. Одна из моделей имеет мощность 60 кВт. Второй вариант, мощностью 150 кВт, обеспечивает восполнение заряда аккумулятора электромобиля до 80 процентов в течение 20 минут. Первые станции уже функционируют в Челябинске, Нижнем Тагиле и Омске. Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 500 единиц такого оборудования ежегодно.

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Посетители выставки могут также ознакомиться с макетом грузового полувагона «Урал» (модель 12-5991). Это восьмиосный вагон, предназначенный для транспортировки сыпучих и навалочных грузов, включая уголь, руду, лесоматериалы, щебень, песок, металл и бетонные смеси. Вагон рассчитан на колею 1520 мм, его грузоподъёмность достигает 151 тонны, а объём кузова составляет 176 кубических метров. Осевая нагрузка — 25 тонн. Конструктивной особенностью является полужесткое сцепное устройство, соединяющее две секции. Уменьшенная длина каждого вагона позволяет формировать более длинные составы, не выходя за установленные ограничения по габаритам, что увеличивает общую массу перевозимого груза на 22% по сравнению с составами из стандартных полувагонов. Разработка велась по заказу Федеральной грузовой компании. Опытный экземпляр был изготовлен в марте 2024 года, сертификат соответствия получен летом 2025-го, а в начале 2026 года был выполнен первый контракт на поставку 40 вагонов.

Дополнительно на стенде демонстрируются автоматизированные комплексы для сортировки отходов производства компании «УВЗ-Транс». Оборудование применяется для переработки твёрдых коммунальных отходов, выделения вторичного сырья и производства альтернативных видов топлива. Установка позволяет извлекать до 15% вторичных ресурсов и до 90 процентов полезных фракций из общего потока отходов. В сентябре 2025 года в Томске был введён в эксплуатацию комплекс «Сибирь» мощностью 250 тысяч тонн в год, созданный с применением технологий Уралвагонзавода.