На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2026» в Екатеринбурге белорусский Минский автомобильный завод представил троллейбус третьего поколения МАЗ 303Т21 с запасом хода до 30 км. На стенде также демонстрируется комбинированная дорожная машина на шасси МАЗ от партнёрского предприятия «Смолмаш».

С 6 по 9 июля в Екатеринбурге работает «ИННОПРОМ-2026» — одна из ключевых промышленных выставок России. В качестве почётного гостя на мероприятие приглашена Индонезия. Организаторы сформулировали главную тему как «Индустрия 360: производство без границ».

Изображение: ChatGPT

Беларусь развернула на площадке масштабную экспозицию, объединившую больше двух десятков компаний. Единый стенд демонстрирует широкий ассортимент: от металлургической продукции и электронных компонентов до колёсного транспорта и медицинских приборов.

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Главный акцент Минский автозавод сделал на электротранспорте. Посетители могут увидеть троллейбус МАЗ 303Т21. По заявлению разработчиков, он относится к третьему поколению. Самая заметная характеристика: на одной зарядке машина проезжает до 30 километров. Сейчас точно такой же экземпляр тестируют на улицах Екатеринбурга, и, вероятно, в будущем город закупит эту модель для обновления парка.

Рядом с троллейбусом разместили ещё одну новинку. Это комбинированная машина для дорожников. Её собрали на шасси МАЗ, а разработало предприятие «Смолмаш», давний партнёр белорусского завода. Оборудование позволяет распределять реагенты и выполнять другие виды работ по содержанию трасс.

Помимо выставочных образцов, МАЗ порадовал и практическими новостями. Заключены сразу два контракта. Первый — с Санкт-Петербургом: до декабря в город отправятся 86 троллейбусов МАЗ 303Т22. Второй — с Владивостоком, туда уйдут 40 машин (25 автобусов МАЗ 303 и 15 МАЗ 206).