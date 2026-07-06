Автомобиль оснащён подъёмной платформой с рабочей высотой до 8,5 метра и грузоподъёмностью 500 кг.

Автомобильный завод «УРАЛ» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026» впервые показал широкой публике автомобиль аварийной службы контактной сети, построенный на базе шасси «Урал 80» с полным приводом. Машина предназначена для ремонтных и профилактических работ на контактных сетях, включая обслуживание на высоте. В оснащение входит поворотная подъёмная платформа с рабочей высотой 8,5 метра и грузоподъёмностью 500 кг. Дополнительно установлена вертикальная лестница из диэлектрических материалов, рассчитанная на напряжение до 1000 вольт.

Изображение: uralaz.ru

Помимо выставочного дебюта, предприятие подготовило насыщенную деловую программу. В дни работы выставки запланировано подписание ряда соглашений при участии генерального директора АЗ «УРАЛ» Павла Яковлева. С Министерством молодёжи Челябинской области будет оформлен документ о сотрудничестве в области профориентации — совместные экскурсии и мероприятия, направленные на помощь молодёжи в выборе профессии. Также в планах есть соглашение с АО «Корпорация Робототехники» о совместных разработках в сфере робототехнических комплексов.

реклама

Как председатель Челябинского отделения СоюзМаш России Павел Яковлев, вероятно, подпишет ещё несколько документов: с АО «Атом–ТОР» (о сотрудничестве в реализации проектов машиностроения и ОПК), с объединением «Союз промышленников и предпринимателей» (о создании благоприятных условий для развития предприятий региона) и с Министерством образования и науки Челябинской области (о содействии научно-технологическому развитию и популяризации инженерных специальностей).

Генеральный директор АЗ «УРАЛ» также выступит на главной стратегической сессии «Индустрия 360: производство без границ» и примет участие в дискуссии «Эффективное производство — 2026: автоматизация, роботизация, искусственный интеллект».

Павел Яковлев отметил, что все подписываемые соглашения носят системный характер. С одной стороны, это технологический прорыв, ведь партнёрство с «Корпорацией Робототехники» и «Атом–ТОР» позволит создавать передовые инженерные продукты. С другой — это кадровая стратегия: работа с министерствами должна обеспечить приток молодых квалифицированных кадров. Яковлев подчеркнул, что профориентационные проекты не должны быть формальностью, а обязаны давать реальные результаты. Участие в сессиях по цифровизации, по его мнению, позволит сверить подходы с ведущими экспертами и скорректировать стратегию автоматизации завода.