Объединённая двигателестроительная корпорация представит на выставке ИННОПРОМ линейку газотурбинных установок для автономного энергоснабжения удалённых объектов и магистральной транспортировки газа. В экспозиции — серийный ГТД-6РМ и новейшие АЛ-41СТ-25 и НК-36СТ-32.

Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая открылась в Екатеринбурге. На стенде компании будет представлена линейка ГТД, предназначенных для энергообеспечения локальных и удалённых производственных площадок, а также для эксплуатации на магистральных газопроводах.

Изображение: rostec.ru

В центре внимания — серийный 6 МВт-ный двигатель ГТД-6РМ, выпускаемый на «ОДК-Сатурн». Этот комплекс нацелен на подачу электроэнергии на муниципальные и промышленные объекты, включая центры обработки данных. К этой же серии относится более мощная модель ГТД-8РМ (8 МВт). Обе установки рассчитаны на эксплуатацию в самых жёстких погодных условиях и могут функционировать как на природном и попутном нефтяном газе, так и на солярке.

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Проектированием и отгрузкой оборудования энергетики на базе ГТД от ОДК занимается фирма «ОДК Инжиниринг». Гендиректор Андрей Воробьёв заявил, что предприятия корпорации произвели 675 энергетических агрегатов совокупной мощностью 6 ГВт. Это оборудование эксплуатируется на удалённых объектах, а общий «стаж» наработки превысил 26 миллионов часов.

К числу изделий следующего поколения относится индустриальный 25 МВт-ный двигатель АЛ-41СТ-25, разработанный в ОКБ им. А. Люльки. Это перспективный агрегат, созданный для импортозамещения в сфере газотранспортных систем. В планах — создание на основе этого же газогенератора мощностью до 42 МВт для применения в отрасли энергетики.

На общем стенде Минпромторга будет показан двигатель НК-36СТ-32 от «ОДК-Кузнецов». Мощность этой установки составляет 32 МВт. Она создана для газоперекачивающих систем компрессорных станций. Аналогичного по характеристикам оборудования в РФ ранее не создавалось. При этом отмечается, что силовая установка вошла в шорт-лист номинантов Национальной промышленной премии «Индустрия». Выставка ИННОПРОМ продлится до 9 июля, организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области.