Исследователи из Университета электросвязи (Япония) разработали съедобного робота из желейного материала с пневматическим приводом, динамиком и глазами-точками. В эксперименте 1000 участников смотрели видео, где робот либо говорил взрослым голосом, либо плакал как младенец.

Японские исследователи из Университета электросвязи поставили необычный эксперимент: они создали робота из мармелада, который может двигаться, издавать звуки и даже имитировать эмоции — и при этом его можно съесть. Цель работы — понять, как поведение объекта влияет на готовность человека съесть то, что кажется живым.

Изображение: popsci.com

Робот сделан из желейной массы на основе сахара и яблочного сока. Внутри — пневматическая система, которая прокачивает воздух через камеры и заставляет конструкцию покачиваться. У него есть маленькие ручки, точки-глаза и скрытый динамик. В одних сценариях робот говорил по-японски монотонным взрослым голосом, в других — издавал звуки, похожие на плач испуганного или обиженного ребёнка.

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Около тысячи добровольцев посмотрели два видео. В первом робот выступал в роли «строгого наставника» — человек за кадром советовался с ним, а машина отвечала глубоким ровным голосом, покачиваясь в такт речи. Во втором ролике робот вёл себя как беспомощный младенец: хихикал, когда его гладили, пугался при приближении игрушки, злился и грустно гудел на прощание.

После просмотра участников попросили оценить, насколько робот обладает сознанием. В психологии есть два параметра: «деятельность» (способность контролировать и принимать решения) и «переживание» (способность чувствовать боль или радость). Робота в первом видео оценили как более «деятельного», во втором — как более «переживающего». Но главный вопрос был в другом: стали бы они колебаться или чувствовать вину, если бы им предложили съесть робота? Оказалось, что нет. Разница была минимальной, чувство вины практически отсутствовало.





Учёные признают: никто из участников не пробовал робота на вкус — всё было гипотетическим. Кроме того, эксперимент проходил онлайн, без физического контакта. А реальное поедание движущегося и издающего звуки объекта могло бы вызвать совсем другую реакцию.

Интересно, что в 2024 году те же исследователи провели похожий опыт: 16 студентов положили в рот двигающегося мармеладного робота и держали его там 10 секунд. Тогда участники признавались, что чем больше шевелился робот, тем сильнее они чувствовали вину. В новой версии робот стал реалистичнее — у него появились руки, глаза и голос, — но эффект смазался из-за дистанции экрана.

В будущем авторы надеются использовать подобных роботов для изучения этических вопросов: почему одни культуры без колебаний едят одних существ, а другие считают это табу. Технология может помочь исследовать отношение к новым продуктам — например, к лабораторно выращенному мясу или генетически модифицированным грибам, которые рассматриваются как решение проблемы продовольственного кризиса.