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This_is_the_way
Росатом показал электрический фургон Voyt с запасом хода до 300 км
Модель вмещает 3 кубометра груза, рассчитана на 600 кг полезной нагрузки и проезжает до 300 км без подзарядки (по циклу NEDC). Более 60% компонентов — отечественного производства.
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В Москве в рамках парада электрического транспорта состоялась публичная премьера фургона Voyt LCV. Перспективную модель представил композитный дивизион госкорпорации «Росатом». Автомобиль назван по фамилии руководителя проекта Романа Войта и позиционируется как оптимальное решение для доставки финального этапа логистической цепочки от склада до получателя.

Изображение: design-prom.ru

Voyt LCV представляет собой двухместный грузовичок с отсеком объёмом 3 кубометра и грузоподъёмностью 600 кг. Запас хода — около 300 километров по измерительному циклу NEDC. Разработчики утверждают, что этого достаточно даже для зимней эксплуатации с учётом работы отопителя и повышенного энергопотребления на холоде.

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Ключевая инженерная находка — несущая конструкция из полого углепластикового профиля. Она одновременно выполняет две функции: обеспечивает жёсткость кузова и служит силовой оболочкой для тяговой батареи. Это позволило значительно облегчить машину. Аккумуляторная батарея ёмкостью 32 кВт*ч также разработана и произведена Росатомом.

Изображение: design-prom.ru

Фургон построен на модульной платформе, которая в перспективе станет базой для целого семейства электромобилей — от легковых седанов и хетчбэков до кроссоверов и микроавтобусов. Платформа унифицирована по ходовой части, системе зарядки, электродвигателям и блоку управления. Более 60% комплектующих — российского происхождения, изготовлены на предприятиях Росатома.

Товарный знак Voyt зарегистрировали летом 2024 года. Первый полноразмерный макет показали на форуме «Атомэкспо-2024» в Сочи, а патент на дизайн грузового электромобиля уже оформлен дочерней структурой «Юматекс». Ранее разработчики заявляли, что даже при относительно небольших объёмах (до 10 тысяч машин в год) себестоимость Voyt может быть сопоставима с автомобилями с ДВС аналогичного класса. Выход модели на рынок ожидается в ближайшие годы.

#россия #электромобили #росатом #грузоперевозки #электрический транспорт #отечественная разработка #nedc
Источник: www1.ru
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