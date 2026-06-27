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«Высокоточные комплексы» впервые показали автопилот для сельхозтехники «Мещера»
Система обеспечивает высокоточное движение тракторов и комбайнов по заданному маршруту, контролирует глубину обработки и автоматически выполняет развороты. На демонстрации в рамках «Дня поля 2026» трактор с «Мещерой» отработал участок без вмешательства механизатора.
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Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», впервые показал в работе систему автоматизированного управления сельскохозяйственной техникой «Мещера». Разработка представлена на отраслевом мероприятии «День поля 2026» во Владимирской области, где возможности комплекса оценил губернатор региона Александр Авдеев.

Изображение: rostec.ru

Автопилот создан специалистами Ковровского ВНИИ «Сигнал» в рамках совместного проекта с правительством Владимирской области. «Мещера» обеспечивает автоматическое пилотирование по заданной траектории с минимальными отклонениями. Система помогает механизатору выполнять вспашку, боронование, посев, внесение удобрений и другие операции с высокой точностью. В результате повышается качество работ, сокращается время обработки полей и снижаются издержки.

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Губернатор Александр Авдеев отметил, что проект сочетает инновации и преемственность: «Мещера» — это владимирский трактор в новом качестве. Комплекс может быть совмещён с различными видами сельхозмашин — от тракторов до зерноуборочных комбайнов, что делает её универсальным решением для аграрного сектора. Заместитель гендиректора холдинга Александр Дерновой подчеркнул, что «Высокоточные комплексы» видят большой потенциал в этом направлении и предлагают эффективные инструменты для повышения производительности АПК.

На демонстрации трактор с «Мещерой» обработал участок, строго следуя маршруту: проехал по определённому заранее маршруту, и развернулся, направлясь на начальную точку без участия человека. Комлпес неплохо справлялся с поддержанием необходимой глубины рыхления почвы. Механизатор только слегка контролировал контрольные точки.

Изображение:ChatGPT

Генеральный директор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов подчеркнул, что демонстрация — не просто показ технологии, а доказательство того, как цифровые решения могут трансформировать сельское хозяйство. В рамках «Дня поля» холдинг также представил мини-погрузчик АНТ-1200 на гусеничном ходу от Ковровского электромеханического завода. Машина обладает усовершенствованной гусеничной системой для устойчивой работы на рыхлых и неровных грунтах, уверенно работает на склонах и с тяжёлыми грузами. Гидравлика оптимизирована для навесного оборудования. Погрузчики АНТ внесены в Реестр изделий российского производства.

#ростех #высокоточные комплексы #агропромышленный комплекс #владимирская область #агропромышленность #внии «сигнал» #мещера
Источник: rostec.ru
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