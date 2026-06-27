Министр гражданской авиации Индии лично оценил машину, побывав в кабине пилота. Сертификационная программа SJ-100 выполнена более чем на 80%, финальная сертификация ожидается до конца 2026 года.

Самолёт SJ-100, который 24 июня осмотрел президент России Владимир Путин на аэродроме в Жуковском, уже успел привлечь внимание международной общественности. Как выяснило РИА «Новости», именно этот борт в январе 2026 года стал главной звездой авиасалона в индийском Хайдарабаде. Это был первый зарубежный выход полностью импортозамещённого «Суперджета».

Изображение: ChatGPT

Министр гражданской авиации Индии Рам Мохан Найду Кинджарапу не просто ознакомился с машиной — он детально осмотрел пассажирский салон и даже занял место в кресле пилота. Такой интерес не случаен: SJ-100 создаётся по программе тотальной замены иностранных компонентов на отечественные, и его экспортный дебют подтвердил, что ближнемагистральный лайнер вызывает серьёзный спрос на внешних рынках.

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Ранее, на Петербургском международном экономическом форуме, глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что сертификационный цикл SJ-100 завершён уже на 80%. Завершение всех испытаний и получение свидетельства лётной годности намечены на конец 2026 года.

Таким образом, один и тот же борт успел побывать и витриной российских авиатехнологий в Индии, и объектом пристального внимания президента РФ. Можно осторожно предположить, что российский авиапром вплотную приблизился к возобновлению серийного выпуска гражданских лайнеров с полностью отечественным бортом.