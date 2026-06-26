Поставки начнутся в Китае в сентябре 2026 года, а глобальные — в июне 2027.

Компания CATL показала миру систему хранения энергии на натриевых батареях. Номинальная ёмкость системы составляет 30 МВт*ч. И это не прототип, по имеющимся данным, всё уже готово к серийному выпуску. Натрия в природе в тысячу раз больше, чем лития, он дешевле, не так капризен на морозе и пожароопасность у него ниже.

Изображение: www.catl.com

Система собрана из больших блоков весом по 42 тонны каждый. Для целой станции на гигаватт-час таких блоков нужно всего 34 штуки. Конфигурация настраивается под любые задачи: можно хранить энергию час, а можно все восемь. Если один модуль сломается, его меняют без остановки всей станции. Это экономит деньги на обслуживании.

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Инженеры постарались сделать систему умной: она сама подстраивает напряжение, что повышает общий КПД почти на 2%. Для большой станции это миллионы лишних киловатт-часов в год. Управление батареями тоже заточили под натрий, и запас прочности по перенапряжению у него на пятую часть выше, чем у литиевых аналогов. Плюс система достаточно тихая — всего 65 децибел, это сопоставимо с обычным разговором. Это значит, такие станции можно ставить недалеко от жилых районов.

Разработка велась целых десять лет, компания вложила в неё больше миллиарда евро. Сейчас производство уже работает: один завод выпускает батареи на 40 гигаватт-часов в год, ещё один, на 160, готовится заработать. Недавно CATL подписала крупнейший контракт на поставку натриевых батарей (60 гигаватт-часов) сроком на 3 года. Первые установки поедут к клиентам в Китае уже в сентябре 2026 года, а для зарубежных покупателей — летом 2027-го.