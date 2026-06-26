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Росатом планирует построить в России крупнейший завод по переработке ядерного топлива
Государственная корпорация «Росатом» ведёт подготовку к созданию высокопроизводительного предприятия по регенерации отработавшего ядерного топлива. Первая очередь мощностью 400 тонн в год станет крупнейшим объектом такого типа в стране.
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Российская государственная корпорация «Росатом» объявила о планах по строительству нового завода по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Предприятие станет основой в создании замкнутого ядерного топливного цикла, позволяющего повторно использовать ценные радиоактивные материалы после их регенерации.

Изображение: interestingengineering.com

Проект предполагает модульную конструкцию, позволяющую поэтапное наращивание производственных мощностей в будущем. Первый модуль будет рассчитан на переработку 400 тонн топлива в год. Как заявили в госкорпорации, достижение таких масштабов предполагается в течение десятилетия. После ввода в эксплуатацию это предприятие станет крупнейшим в России промышленным объектом по переработке ОЯТ – как от тепловых, так и от быстрых реакторов.

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Заместитель генерального директора Росатома по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов отметил, что промышленные технологии переработки отработавшего ядерного топлива и развитая инфраструктура позволяют решать не только внутренние экологические задачи. С учётом роста мировых запасов отработавшего топлива, которые уже достигли 360 тысяч тонн, и активного сооружения за рубежом атомных станций российского дизайна, у России появляется реальная возможность укрепить свои позиции на глобальном рынке ядерных услуг. Наращивание мощностей и совершенствование радиохимических технологий дадут возможность перейти от разовых сервисных контрактов к долгосрочному стратегическому сотрудничеству, основанному на принципах экологически ответственной атомной энергетики — снижении углеродного следа и минимизации отходов.

Директор департамента государственной политики в сфере обращения с РАО и ОЯТ Василий Тинин отметил, что формируемая новая инфраструктура в будущем позволит реализовать многократное использование регенерированных материалов в топливном цикле и закроет потребности в сырье для энергосистем четвёртого поколения.

Одним из ключевых звеньев этой стратегии является проект BREST-OD-300 — свинцово-охлаждаемый реактор на быстрых нейтронах мощностью 300 МВт, сооружаемый как часть Опытно-демонстрационного энергокомплекса на площадке Сибирского химического комбината. Этот комплекс должен продемонстрировать полный замкнутый цикл в рамках одного предприятия: от производства смешанного уран-плутониевого нитридного топлива до его переработки после выработки. Технологии и опыт, полученные в рамках этого проекта, будут использованы при создании нового крупного завода.

На данный момент ведутся исследования по выбору площадки и оценке инвестиционной эффективности. Окончательное решение о строительстве будет принято до конца 2026 года.

#россия #строительство #аэс #завод #росатом #переработка #переработка отходов #переработка ядерного топлива
Источник: max.ru
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