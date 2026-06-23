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Российский инженер запатентовал настольный токарный станок с пониженным уровнем вибраций
Инженер из Москвы разработал и запатентовал настольный токарный станок с новой компоновкой станины и привода. Устройство предназначено для мелкосерийного производства, учебных мастерских и домашнего использования.
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Основное отличие от существующих аналогов — изменённая конструкция станины и приводного узла. Вместо открытой формы, применявшейся в известных станках, в зоне передней бабки станина выполнена закрытой, коробчатой. Двигатель и шкив перенесены на внешнюю сторону задней стенки. Это, по замыслу создателя, повышает жёсткость системы, снижает изгибные и крутильные деформации, уменьшает передачу вибраций на основание и, как следствие, повышает точность обработки.

Изображение: Flux (на основе схемы из патента)

Дополнительно в конструкцию введены внутренние продольные полости, поперечные рёбра жёсткости, моторная плита для крепления привода и технологические отверстия в стенках станины. Все эти элементы работают в комплексе, обеспечивая стабильность работы даже при интенсивной эксплуатации. Экспериментальные испытания подтвердили эффективность решений. Наилучшие показатели были зафиксированы у варианта с закрытой коробчатой станиной, внутренними рёбрами жёсткости и моторной плитой. Амплитуда вибраций в этой конфигурации оказалась минимальной по сравнению с базовой конструкцией.

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Таким образом, новый станок москвича может стать необходимым инструментом для мастеров, работающих с высокой точностью в ограниченном пространстве. Разработка ориентирована на мелкосерийное и индивидуальное производство, учебные и лабораторные мастерские, а также на домашние мастерские, где особенно востребованы компактность и точность.

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Источник: www1.fips.ru
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