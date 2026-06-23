На терминале Юэдун в провинции Гуандун появятся три гигантских хранилища сжиженного природного газа ёмкостью 240 тысяч кубометров каждое. Проект с использованием мембранной технологии GST компании GTT может стать мировым рекордом и завершится в 2028 году.

Китай продолжает наращивать инфраструктуру для приёма и хранения сжиженного природного газа. На терминале Юэдун в провинции Гуандун планируется построить три резервуара для СПГ ёмкостью 240 000 кубических метров каждый. Если проект будет реализован, эти хранилища станут крупнейшими наземными резервуарами для сжиженного газа в мире.

Изображение: Grok

Французская компания GTT, специализирующаяся на системах герметизации для СПГ-танкеров и наземных резервуаров, получила заказ от инженерной корпорации China Chengda Engineering на проектирование этих трёх хранилищ. Заказчиком выступает государственный трубопроводный оператор PipeChina Group. Объекты возведут в рамках расширения терминала Юэдун, расположенного в городе Цзеян. Это один из стратегических центров газоснабжения на юге Китая.

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Основа проекта составляет мембранная технология полной герметизации GST, разработанная GTT. По сравнению с традиционными наземными резервуарами она даёт несколько преимуществ: снижение расхода стали примерно на 40%, улучшенную теплоизоляцию и более высокую плотность хранения. Благодаря компактной конструкции GST позволяет разместить на 10% больше СПГ на той же площади. Ожидается, что уменьшение металлоёмкости также сократит углеродный след на всём жизненном цикле объекта.

Каждый из трёх резервуаров сможет вмещать 240 тысяч кубометров сжиженного природного газа, что существенно увеличит общую ёмкость терминала. Хранилища также будут пригодны для содержания этана, пропана, этилена и аммиака — это даёт инфраструктуре дополнительную гибкость в условиях меняющегося энергетического рынка. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2028 года.

Генеральный директор GTT Франсуа Мишель отметил, что этот проект демонстрирует растущую роль мембранных технологий в крупномасштабной энергетической инфраструктуре. Президент China Chengda Engineering Сюй Ган в свою очередь подчеркнул, что сотрудничество с GTT отражает общее стремление к созданию передовых и эффективных решений в сфере СПГ.