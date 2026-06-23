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На АЭС «Аккую» приступили к сварке главного циркуляционного трубопровода
На энергоблоке №2 турецкой АЭС «Аккую» начались работы по соединению главного циркуляционного трубопровода. Специалистам предстоит выполнить 32 сварных шва с многоступенчатым контролем качества.
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На площадке второго энергоблока строящейся в Турции атомной станции «Аккую» стартовал ответственный этап монтажных работ — сварка главного циркуляционного трубопровода. В рамках этого этапа необходимо выполнить соединение 32 стыков трубопроводной системы и смонтировать около 260 тонн трубных секций и металлоконструкций.

Изображение: Grok

Каждое сварное соединение имеет индивидуальную маркировку, позволяющую отслеживать его полную историю — от момента выполнения сварочных работ до финальной приёмки. После завершения сварки все швы проходят комплексную проверку, включающую ультразвуковой, капиллярный и радиографический контроль. Полученные данные о каждом соединении сохраняются и сопровождают эксплуатацию оборудования в течение всего жизненного цикла энергоблока.

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К проведению работ привлечены специалисты, имеющие необходимые допуски и сертификаты. Среди них — сварщики, монтажники, дефектоскописты, специалисты по термообработке и сотрудники отделов технического контроля. Каждый из них прошёл специальную подготовку и аттестацию для работы на объекте такого уровня ответственности.

Генеральный директор «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких подчеркнул, что за каждой операцией по соединению труб стоит слаженная работа большого коллектива. Все этапы, включая подготовку, сварку и контроль, строго документируются. Такой системный подход, по его словам, гарантирует высокую надёжность оборудования первого контура на всём протяжении эксплуатации станции.

Главный циркуляционный трубопровод является ключевым элементом системы охлаждения реактора. По нему движется теплоноситель — специально подготовленная обессоленная вода, нагретая до 330 градусов Цельсия и находящаяся под давлением около 160 атмосфер. Трасса движения воды проходит от реакторной установки к парогенераторам и далее к главным циркуляционным насосам, обеспечивая непрерывный теплообмен и стабильную работу станции.

#россия #турция #аэс #росатом #атомная станция #энергоблок #аккую #аккую нуклеар
Источник: strana-rosatom.ru
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