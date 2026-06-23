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Двигатели ПД-8 и ПД-14 проходят доводку: от высокотемпературных тестов до снижения стоимости
Для допуска ПД-8 на SJ-100 требуется подтверждение работы при высоких температурах и ресурсных показателей. Параллельно ОДК работает над снижением стоимости жизненного цикла обоих двигателей, включая применение композитов и новых сталей.
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Новый отечественный двигатель ПД-8, предназначенный для импортозамещённого самолёта SJ-100, ещё не полностью подтвердил свои характеристики. Как сообщает газета города Рыбинск «Черёмуха», для окончательного допуска ПД-8 к пассажирским перевозкам нужно завершить испытания на работоспособность при сверх высоких температурах. Также, на данный момент не опубликованы результаты тестов по характеристикам ресурса, которые определят межремонтные интервалы и общий срок службы агрегата.

Изображение: Flux

Заместитель гендиректора «ОДК-Сатурн» Игорь Чистюнин отметил, что до работы над ПД-8 предприятие не обладало столь высокими компетенциями. По его словам, впереди неизбежный этап доводок и улучшений, характерный для всех продуктов подобного уровня сложности. Ранее исполнительный директор агентства Aviaport Олег Пантелеев также предупреждал: получение сертификата типа — не финальная точка. Испытания SJ-100 с ПД-8 продолжаются, и предстоит устранить так называемые «детские болезни» новой техники.

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Параллельно с доводкой ПД-8 Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) активно работает над удешевлением жизненного цикла как этого двигателя, так и более крупного ПД-14. На XXVI международном форуме HREXPO PRO ЛЮДЕЙ 2026 генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин заявил, что создание современных ГТД  не представляется возможным без активного взаимодействия предприятий из разных регионов России.

Инженеры решают комплексную задачу: при частоте вращения до 20 тысяч оборотов в минуту и температуре до 2000 градусов Цельсия необходимо повышать надёжность конструкции и одновременно снижать себестоимость производства и расходы на эксплуатацию. В конструкции ПД-8 изначально заложены решения, удешевляющие обслуживание. Применение деталей из углепластика и новых теплостойких сталей уменьшает массу силовой установки, повышает топливную эффективность и увеличивает ресурс ключевых узлов.

Для ПД-14 также заявлено существенное снижение расходов. По предварительным оценкам, затраты на его эксплуатацию будут на 14–17% ниже по сравнению с существующими аналогами, а стоимость жизненного цикла окажется на 15–20% меньше, чем у зарубежных двигателей этого класса.

Таким образом, российское двигателестроение одновременно решает две взаимосвязанные задачи: доводит новые силовые установки до требуемого уровня надёжности и закладывает основы их конкурентоспособности через снижение эксплуатационных издержек. Успешное завершение этих работ определит сроки ввода SJ-100 и МС-21 в регулярную эксплуатацию.

#россия #испытания #оак #пд-8 #одк #сертификация #объединённая авиастроительная корпорация #пд-14 #объединённая двигателестроительная корпорация #снижение стоимости жизненного цикла
Источник: www1.ru
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