Компания «Соллерс» объявила о начале полномасштабного производства рамного внедорожника Sollers S9 с сентября 2026 года. Пилотная партия уже собрана и направлена на сертификацию, а модель получит высокую степень локализации.

Российский автопроизводитель «Соллерс» анонсировал запуск серийного выпуска нового рамного внедорожника Sollers S9. Производство по технологии полного цикла, включающей штамповку, сварку и окраску кузовов, начнётся в сентябре 2026 года. Пилотная партия автомобилей уже изготовлена и передана для проведения сертификационных испытаний.

Изображение: ChatGPT

Предсерийный образец Sollers S9, выпущенный на ульяновской площадке, был представлен первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову. Как сообщили в компании, модель оснащена расширенным зимним пакетом. В ходе тестов автомобиль подтвердил эксплуатационную пригодность к российским условиям. На старте изготовления планируется использование значительного количества отечественных компонентов, что придаст новинке хороший уровень локализации.

Изображение: ChatGPT

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Sollers S9 построен на базе рамного пикапа Sollers ST9, который, в свою очередь, создан на платформе китайской модели JAC T9. Кузов для внедорожника разрабатывался специально с учётом требований российского рынка. В моторной линейке будут представлены два варианта силовых агрегатов: дизельный двигатель мощностью 163 лошадиных силы и бензиновый мотор на 224 лошадиные силы. Оба мотора будут работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой подключаемого полного привода part-time.

Кроме того, на ульяновской площадке фирма начала изготовление деталей кузова на предприятии «Штамповые технологии». Комплектующие изготавливаются из российского оцинкованного металла, поставляемого Магнитогорским металлургическим комбинатом. На первом этапе детали предназначены для пикапов Sollers ST6, ST8 и ST9, а в перспективе производство будет расширено на модель Sollers S9 и автомобили УАЗ.