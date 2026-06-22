Центральная сверхмассивная чёрная дыра нашей галактики, Стрелец А* (Sgr A*), наконец раскрыла одну из своих давних тайн. Более полувека астрономы безуспешно искали признаки звёздного ветра, который, согласно теории, должен исходить от неё

Центральная сверхмассивная чёрная дыра нашей галактики, Стрелец А* (Sgr A*), наконец раскрыла одну из своих давних тайн. Более полувека астрономы безуспешно искали признаки звёздного ветра, который, согласно теории, должен исходить от неё. И вот группа исследователей из Северо-Западного университета (США) заявила, что нашла его.

Изображение: scitechdaily.com (обработано Nano Banana)

С помощью антенной решётки ALMA в Чили учёные получили самое детальное на сегодня изображение холодного молекулярного газа в окрестностях Sgr A*. Техника обработки данных позволила удалить яркое радиоизлучение чёрной дыры, и перед исследователями предстала карта, которая оказалась в 80 раз чётче и в 100 раз глубже, чем всё, что было доступно ранее.

реклама

На этом снимке обнаружилась необычная структура — большая конусообразная полость длиной почти в один парсек (около трёх световых лет) и шириной 45 градусов. Внутри этой области холодный молекулярный газ отсутствовал. Он был либо выметен, либо нагрет настолько, что перестал быть видимым.

«Если чёрная дыра не находится в идеальном вакууме, она должна создавать ветер, — объяснил Марк Горски из Северо-Западного университета, один из авторов исследования. — А идеального вакуума во Вселенной не существует. Впервые у нас есть достаточно чёткое изображение, чтобы увидеть след этого ветра. Мы посмотрели на данные и сказали: „Вот оно. То, что все искали последние 50 лет“».

Исследователи проверили, могли ли близлежащие звёзды своими ветрами создать такую полость. Расчёты показали, что их суммарной энергии недостаточно. По форме конус направлен прямо на чёрную дыру, что указывает на её ключевую роль. Дополнительным подтверждением стали рентгеновские данные обсерватории Chandra, которые идеально совпали с областью, свободной от газа. Там тоже было зафиксировано яркое рентгеновское излучение.

По оценкам учёных, этот ветер активен как минимум 20 000 лет. При этом Sgr A* находится в относительно спокойном состоянии по сравнению со многими сверхмассивными чёрными дырами в других галактиках.

«Большинство галактик проводят большую часть времени в спокойном состоянии, но мы можем наблюдать их только в моменты активности, — отметила соавтор исследования Елена Мурчикова. — Sgr A* наконец-то открывает нам окно для изучения чёрной дыры в этом спокойном состоянии. Мы первыми показали, что молекулярный газ очень близко к чёрной дыре и питает её, а ветер не очень сильный и меняет направление. Это доказывает, что наша чёрная дыра не уникальна, и наше место во Вселенной тоже не уникально». Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.